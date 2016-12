Hoe kies je de juiste luidsprekers?

Een luidspreker kiezen is een persoonlijke keuze die afhangt van veel factoren. Ja, je kan gewoonweg de duurste luidspreker kopen, of een luidspreker die overladen is met prijzen.

Toch is de praktijk net ietsje anders. En trouwens, de ‘beste’ luidspreker bestaat niet, enkel een luidspreker die het beste bij jou past.

Hoe begin je nu aan de zoektocht naar de geschikte luidspreker?

1/ Bepaal eerst je budget

Vrij logisch dat het vaststellen van je budget dé eerste beslissing is. Wanneer je een maximumbedrag vooropstelt, kan je de zoektocht naar luidsprekers al serieus beperken.

Wil je luidsprekers koppelen aan een al wat oudere versterker, of plan je deze ook in de nabije toekomst te vervangen? Dan heeft het misschien geen zin om nu al je volledige budget op te souperen.

Of misschien wens je toch wat meer uit te geven aan je luidsprekers als je al een bepaalde component op het oog hebt?

Hoe dan ook, luidsprekers moet je zien als één onderdeel van een hele keten: je hebt de bronnen (tuner, cd, Blu-ray-speler, streaming, platenspeler, …), de versterker en de specifieke speakeropstelling die je nastreeft.

2/ Waar wil je de luidsprekers een plaats geven?

Sommige luidsprekerfabrikanten geven richtlijnen mee waar je hun luidsprekers het best opstelt. Zoals een plaatsing niet te dicht tegen een muur, of een andere parameter. Andere luidsprekers hebben er bijvoorbeeld totaal geen last van.

De plaats zal voor een groot deel bepalen welk type luidspreker je in huis zal halen. Er zijn verschillende luidsprekertypes waaruit je kan kiezen:

vloerluidsprekers voor plaatsing op de vloer

compacte luidsprekers zoals de boekenplankluidspreker

inbouwluidsprekers

satellietluidsprekers

de soundbar

3/ Actief of passief?

Bovendien moeten we nog een onderscheid maken tussen passieve of actieve luidsprekers.

De meeste luidsprekers zijn van het passieve soort. Ze hebben geen ingebouwde versterking en hebben dus een externe versterker nodig voor hun vermogen.

Actieve luidsprekers zetten het binnenkomende signaal zelf om naar de geschikte drivers binnenin de luidsprekerbehuizing. Dit soort speaker heeft dus een eigen stroomaansluiting nodig. Typisch voorbeeld zijn de vele Bluetooth luidsprekers.

4/ Hou de componenten apart

Toch wordt door kenners aangeraden om de componenten apart te houden, om zo tot de beste geluidskwaliteit te komen. De keuze is en blijft natuurlijk persoonlijk: in sommige kamers is nu eenmaal niet de plek om een arsenaal aan componenten of luidsprekers te plaatsen. Dan kan een actieve speaker de perfecte oplossing zijn.

5/ Zorg voor bescherming

Een luidsprekergrille – een soort beschermingsrooster voor de luidsprekers – komt trouwens goed van pas. Grijpgrage kinderhandjes of huisdieren zouden wel eens je dure tweeter of conus kunnen beschadigen en dus je geluidskwaliteit om zeep helpen.

6/ Het oog wil ook wat

Vergeet zeker niet het volgende. Een degelijke set luidsprekers koop je vaak voor heel lange tijd. Hoe goed de luidsprekers ook klinken, het oog wil ook wat. En dus mogen ze er best goed uitzien.

