Hi-res muziek, waar je ook gaat

Sony stelde op CES de draagbare Walkman NW-A35 voor. Het toestel is compact en komt bovendien met ondersteuning voor hi-res audio.

Sony bouwde naar eigen zeggen de allerbeste geluidstechnologieën in om zo weinig mogelijk ruis en vervorming te krijgen. Het toestel moet dus zowat de nieuwste geluidstechnieken in een compact design brengen.

De bediening verloopt via knoppen aan de zijkant en een 3,1 inch aanraakscherm. Intern vind je een geheugen van 16 GB dat je met een microSD-kaart kan uitbreiden. De batterij gaat zo’n 30 uur mee in hi-res kwaliteit en tot 45 uur in mp3-formaat.

De NWA35 moet zo’n 200 euro gaan kosten. Je kan het toestel ook in een pakket met een hi-res audio noise-cancelling hoofdtelefoon kopen aan 280 euro.

Klik hier om producten in te laden

Reageer