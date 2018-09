Nog dit jaar krijgen recente Panasonic tv’s vanaf de FX600-reeks via een update ondersteuning voor de HDR10+ standaard.

De televisies in de FX600-reeks zullen content in HDR10+ kunnen afspelen. De televisiemodellen vanaf de FX700-reeks en hoger, gaan nog een stapje verder en krijgen ook het HDR10+ certificaat. Dat wil zeggen dat deze tv’s getest zijn door een externe dienst die werkt naar Hollywood-normen in samenwerking met filmstudio 20th Century Fox.

Het videoaanbod in HDR10+ is nog schaars. Zo heeft Amazon Prime Video al aangekondigd HDR10+ in sommige reeksen en films door te geven, maar in de praktijk is daar nog niks van te merken. Ook filmstudio’s als 20th Century Fox en Warner Bros hebben zich achter de standaard geschaard.

HDR10+ is het antwoord van een aantal tv-fabrikanten, zoals Samsung, Panasonic en Philips, op de Dolby Vision-standaard die niet open of rechtenvrij is. De nieuwe standaard ondersteunt dynamische metadata zodat de HDR-weergave in beelden scène per scène kan worden bepaald, en niet langer over de gehele film of serie.