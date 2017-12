Wie een Samsung televisie uit 2017 in huis heeft kan voortaan de uitgebreide catalogus van Amazon Prime Video in HDR10+ bekijken.

In april lanceerde Samsung samen met Amazon HDR10+, een verbeterde versie van de HDR10-standaard voor de weergave van HDR (High Dynamic Range).

HDR10+ (HDR10 Plus) maakt in tegenstelling tot HDR10 gebruik van dynamische metadata. Hierdoor kan de filmmaker frame per frame de videobeelden optimaliseren. Zo kan er naar een balans gezocht worden voor de piekhelderheid, en zijn de details in lichte en donkere zones voor elke scène afzonderlijk af te stellen. Dat moet zorgen voor een beter contrast en scherpere kleuren voor het volledig beeld.

Nu is de bestaande HDR-bibliotheek van Amazon Prime Video volledig geschikt gemaakt voor HDR10+. Concreet gaat het om enkele honderden uren content zoals The Grand Tour, Jean-Claude Van Johnson, The Tick en The Man in the High Castle. Amazon is de eerste streamingdienst met ondersteuning voor HDR10+.

HDR10+ is beschikbaar op het volledige aanbod Ultra HD televisies van Samsung uit 2017, waaronder de premium QLED-tv’s.

In vergelijking met Dolby Vision, een andere HDR-standaard die gebruik maakt van dynamische metadata, is HDR10+ vrij van royalties en dus open. Ondertussen hebben andere partijen als Panasonic, 20th Century Fox en Philips besloten HDR10+ te gaan ondersteunen.