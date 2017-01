HDMI 2.1 met ondersteuning voor 8K en dynamische HDR

HDMI 2.0 is nog maar net ingeburgerd of de opvolger staat al in de steigers. HDMI 2.1 biedt genoeg bandbreedte om videobeelden in 8K met een hogere beeldverversing tot 120Hz door te laten.

Het HDMI Forum stelde de nieuwe specificaties van HDMI 2.1 voor ter gelegenheid van de technologiebeurs CES.

Beeldschermen die compatibel zijn met de nieuwe standaard zullen een resolutie tot 10K aankunnen, en een beeldverversing tot maximaal 120 beelden per seconde. Naast de ondersteuning voor 4K en 8K zou men ook aan een 5K resolutie werken, een soort bredere versie van 4K.

Dynamische HDR

Met HDMI 2.1 zal standaard dynamische metadata worden meegegeven met het signaal. De huidige HDR-standaard HDR10 ondersteunt immers alleen een statische variant. Door het signaal dynamisch te maken kunnen filmmakers de beeldweergave afstemmen op de technische mogelijkheden van het scherm om HDR weer te geven. Tevens zijn per scène de HDR-parameters aanpasbaar, en niet zoals nu bij HDR10 met één gradatie voor de volledige film of serie.

Dolby Vision HDR ondersteunt trouwens nu al dynamische metadata over bestaande HDMI-verbindingen.

Dolby Atmos via ARC

In de specificaties is ook een plaats gereserveerd voor audio. Objectgebaseerde audio laat toe om geluid en muziek af te spelen afhankelijk van de positie van de luidsprekers in de kamer. Deze oplossing krijgt ook een eigen benaming mee: eARC of Enhanced Audio Return Channel. Kortom: Dolby Atmos over ARC, wat nu niet mogelijk is.

Heb je nieuwe HDMI 2.1 kabels nodig?

Al dat audiovisueel geweld vraagt meer bandbreedte en dus nieuwe kabels en aansluitingen op allerhande apparatuur. De bandbreedte van HDMI 2.0 (tot 18 Gbps) wordt meer dan verdubbeld tot 48 Gbps.

De nieuwe kabels zijn achterwaarts compatibel met HDMI 1.4 en HDMI 2.0; oude zal je niet kunnen gebruiken om van alle mogelijkheden van HDMI 2.1 gebruik te maken. Maar in bepaalde gevallen (bv. eARC) blijven ze wel inzetbaar, en is de bandbreedte van 18 Gbps voldoende. Ook als je qua beeldresolutie niet hoger wenst te gaan dan 4K/60 zullen de oudere HDMI 2.0 kabels normaal volstaan.

Wanneer verschijnen de eerste producten met HDMI 2.1?

De volledige specificaties zullen bekendgemaakt worden later in 2017. Nieuwe producten zullen pas daarna verschijnen.

Reageer