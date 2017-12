Na de voorstelling van LG’s nieuwste topper op de IFA was het even wachten op een release maar sinds begin deze maand is hij er eindelijk. We konden tijdens een persevent in de Bang & Olufsen-winkel in Antwerpen nader kennismaken met de nieuwe high-end smartphone van LG.

Nauwe samenwerking B&O en LG

Er werd niet zomaar gekozen voor een voorstelling in dit kader. LG en B&O gingen de afgelopen maanden verschillende samenwerkingen aan. Zo gebruikt B&O een OLED-scherm van LG Display in zijn nieuwste Eclipse 4K HDR televisie, en nu is er dus de V30 smartphone, waar de audio-tuning gedaan is door Bang & Olufsen.

Het audiogedeelte van de V30 is voorzien van een stevige 32-bit Hi-Fi Quad DAC (digitaal-naar-analoog omzetter) die voor de eerste maal overweg kan met MQA (Master Quality Authenticated) technologie. Met MQA zijn muziekbestanden met hoge resolutie eenvoudiger te streamen en af te spelen.

Het meegeleverde setje oordopjes is van B&O, maar voor een nog betere geluidskwaliteit kan er altijd gekozen worden uit de brede line-up van hoofdtelefoons van Bang & Olufsen, waarvan er binnenkort een paar nieuwe high-end modellen verschijnen liet me ons weten.

Luistertest van de LG V30

We deden de luistertest met enkele bestanden in hi-res audio die al klaar stonden op de telefoon. Sluit een betere hoofdtelefoon dan de meegeleverde oordopjes aan, en het resultaat klinkt nog stukken beter. De bas klinkt overtuigend en uitgesproken, de middentonen en hoge tonen zuiver en duidelijk.

Er zijn enkele geluidsinstellingen of sound presets aanwezig die je kan selecteren – bijvoorbeeld wat meer bas of eerder de live-ervaring – en je kan het geluidsprofiel tweaken, zelfs de decibels die beide oren bereiken. Het geluid van de DAC past zich ook automatisch aan op de aansluiting van hoofdtelefoons met een hogere impedantie.

De test met MQA-bestanden konden we niet doen, maar toch even wat uitleg over MQA. Deze draadloze audiocodec belooft muziek in cd-kwaliteit in een kleiner bestandsformaat. Voorheen gold dat je voor hifi-geluid moest rekening houden met erg zware bestanden en dat zou vooral bij het streamen zijn beperkingen hebben. Met MQA is dat van de baan: onder meer de muziekdienst Tidal maakt er al gebruik van.

Als bovendien Android Oreo er aan komt, zal deze V30 meer dan waarschijnlijk ook ondersteuning bieden aan hoge-kwaliteits audiocodecs zoals aptX HD en LDAC.

De V30 smartphone kan je dus gerust beschouwen als één van de betere draagbare muziekspelers. Ah ja, en aansluiten van de hoofdtelefoon kan gewoon via de traditionele hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm.

Overige specs

De richtprijs van 899 euro is niet min maar als je het rijtje specs overloopt krijg je hiervoor wel het nieuwste van het nieuwste. Zoals een OLED-scherm van 6-inch en een beeldverhouding van 18:9; een dual camerasysteem; de laatste Snapdragon 835 processor; draadloos opladen; waterdichtheid; en een robuustheid waardoor de V30 voldoet aan alle eisen voor militaire operaties van het Amerikaans Ministerie van Defensie. Dat kan tellen.

Benieuwd wat jullie ervan vinden.