Grotere Samsung Galaxy S8+ gelekt

Specificaties van de verwachte Samsung S8+ zijn publiek gemaakt, nog voor een officiële release. Evan Blass, bekend om zijn lekken en scoops van smartphones, postte een foto van de informatie op zijn twitteraccount.

Samsung Galaxy S8+ spec sheet. Impress your friends, confound your enemies…with knowledge. pic.twitter.com/lHrHge8BUa — Evan Blass (@evleaks) February 22, 2017

Opmerkelijk: de S8+ is een stuk groter dan de S7+ als we de tweet mogen geloven. De iris scanner, hiervoor beschikbaar op de Galaxy Note 7, zou nu ook te vinden zijn op de nieuwe flagships. De S8+ zal hoogstwaarschijnlijk in vergelijking met zijn kleinere broer de Galaxy S8, vooral verschillen in grootte van scherm en batterij.

Reageer