De Hero wordt met 220 euro de goedkoopste camera in het aanbod van GoPro, maar daartegenover staan beeldopnames in ‘slechts’ Full HD en aan maximaal 60 frames per seconde.

GoPro richtte zich lang op extreme sporten maar met deze instapcamera hoopt het een bredere groep consumenten aan te spreken.

De nieuwe GoPro Hero neemt het design van de Hero5 Black en Hero6 Black over, heeft hetzelfde aanraakscherm van 2-inch groot en is tot 10 meter diep waterdicht. Ook blijven alle bestaande accessoires voor de Hero-camera’s bruikbaar.

Heel wat interessante functies van de voorgangers blijven behouden zoals het activeren of stoppen van een opname via spraak en de elektronische stabilisatie (niet optische).

Video-opnames zijn echter enkel mogelijk in Full HD 1080p of 1440p (2.7K) voor wie de stabilisatie in de nabewerking wenst te perfectioneren. De camera filmt ook maximaal in 60 frames per seconde; de grotere broers kunnen tot 120 en 240 fps aan.

Foto’s kunnen worden genomen in maximaal 10 megapixels, en er is slechts één burst shooting-optie (10fps) en één instelling voor een timelapse (0,5 seconden per shot).