Google Lens: de camera van je telefoon is de zoekmachine

Richt de camera van je smartphone op een bloem of plant, en Google zal je meteen zeggen om welke soort het gaat. Of neem een foto van een restaurant en Google toont je meteen de laatste reviews.

Google Lens zal deel uitmaken van Google Assistant en Google Photos en is later in 2017 beschikbaar.

Google Lens is een technologie die gebruik maakt van artificiële intelligentie (AI) en de camera van je smartphone in combinatie met deep learning. Daardoor kan de camera niet alleen een object herkennen maar daar meteen ook allerlei nuttige informatie aan toevoegen.

Wie herinnert zich nog Google’s Goggles of Google Glass? Google Lens is daar de erg krachtige en sociaal acceptabele opvolger van.

