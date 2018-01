Philips voorziet de nieuwe televisies voor 2018 van Android TV met Google Assistant. De instapmodellen krijgen een eigen interface met als naam Saphi.

Op een event in Amsterdam heeft TP Vision vorige week de nieuwe Philips-televisies voor het komende jaar voorgesteld. De midrange- en topmodellen krijgen de meest recente versie van Android TV (nummer 7 oftewel Nougat) mét Google Assistant, middels een firmware-update die nog in de eerste helft van dit jaar volgt. Ook enkele oudere tv’s uit 2017, zoals de 6412, 6842, 7502 en hogere series krijgen in 2018 nog Google Assistant.

Google Assistant is vooralsnog enkel in het Engels te gebruiken maar volgens Philips volgt ondersteuning voor de Nederlandse taal dit jaar nog.

De volgende versie van Android TV, nummer 8 of Oreo, is in de projectplanning opgenomen, vertelt Philips, maar mogen we ten vroegste eind dit jaar pas verwachten.

Met de ingebouwde Google Assistant kan je bijvoorbeeld snel zoeken met je stem naar films en series binnen Netflix of YouTube, maar ook slimme apparatuur bedienen zoals de Hue-lampen of een Nest-thermostaat.

De high-end televisies van Philips, zoals de OLED tv’s, krijgen daarom een tweede afstandsbediening meegeleverd. Die beschikt over een ingebouwde microfoon om de spraakopdrachten door te geven aan Google Assistant. Philips koos bewust voor een handeling waarbij je de microfoon-knop indrukt en dan pas spreekt. Een afstandsbediening die constant aan het luisteren is, zou te veel vergen van de batterij.

Voor televisies die geen afstandsbediening met ingebouwde microfoon hebben, kan je Google Assistant gebruiken via een mobiele app op de smartphone.

Saphi smart tv

Voor de instapmodellen, die vaak over een tragere chipset beschikken, voorziet Philips in 2018 een eigen smart tv-platform, Saphi. Dit platform, dat is gebaseerd op Linux, maakt de tv’s sneller en responsief dan de oplossingen van vorige jaren.

Dat konden we ook ervaren tijdens een demo. De belangrijkste apps zoals Netflix, YouTube en Amazon Prime Video waren aanwezig. Bovendien zagen we binnen YouTube ondersteuning voor de VP9-2 codec waardoor je beelden in 4K met HDR kan bekijken.

AmbiSmart app om sneller Ambilight-systeem aan te passen

Een nieuwe AmbiSmart app voor smartphones zorgt voor extra functionaliteit van het Ambilight-systeem. Zo kunnen er verschillende kleuren aan weerszijden van Ambilight worden toegewezen, en kan er snel geschakeld worden tussen Video, Audio en Kleurenmodus, die elk een eigen voorkeursinstellingen kunnen krijgen. De app is geschikt voor Ambilight televisies vanaf 2017.

Ambilight + Hue: geen vertragingen meer

Op het event kregen we ook een demonstratie te zien van een nieuwe toevoeging voor Ambilight. Wie vertrouwd is met Ambilight weet waarschijnlijk dat de ledjes van de tv kunnen worden gesynchroniseerd met die in de Philips Hue-lampen.

Tot op heden was er echter een kleine vertraging (of latency) in dat synchroon lopen tussen beiden. Met een nieuwe update moet dat verholpen zijn, en dat bleek ook te kloppen bij de demo.