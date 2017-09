Google Assistant komt naar Philips televisies met Android TV

De Philips televisies met Android TV uit 2017 krijgen deze herfst via een firmware-update Google Assistant, de stemassistent die zit ingebakken in de nieuwe Nougat-versie van Android TV.

Met de Google Assistant kunnen kijkers op een Philips televisie makkelijker content terugvinden zoals filmpjes op YouTube of je favoriete serie op Netflix. Ook de laatste weerberichten, algemeen nieuws en zelfs het bedienen van aangesloten Philips Hue-lampen behoort tot de opties. Wie gebruik maakt van Google Photos kan foto’s oproepen met de stem.

De afstandsbediening van de meeste Philips tv’s uit 2017 hebben doorgaans een ingebouwd microfoontje. Een druk op de mic knop en je kan een stemcommando doorgeven aan de Philips tv.

Heb je echter geen afstandsbediening met ingebouwde microfoon, dan kan je spraakopdrachten doorgeven via de Android TV Remote app. Vooralsnog kan dat enkel in de Engelse taal want Google Assistant is nog (steeds) niet beschikbaar in het Nederlands.



