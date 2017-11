In de VS maakt Sony via een firmware-update enkele recente televisies compatibel met Google Assistant. Later volgt ook Europa nog.

Met Google Assistant kan je de tv vragen om bijvoorbeeld een aflevering van Stranger Things op Netflix af te spelen, en informatie van de acteurs te tonen.

Leestip: Alles wat je moet weten over Google Assistant

De update geldt voor een select aantal Sony televisies met Android TV. Het gaat om alle nieuwe televisies uit 2017, en de modellen X700D, X750D, X800D en ZD9 uit 2016. Die laatste zijn de Amerikaanse varianten van de Sony XD70, XD75 en XD85; de ZD9 benaming is ook in Europa geldig.

Google Assistant werkt via een ingebouwd microfoontje in de afstandsbediening van de tv. Sony levert die momenteel al bij hun tv’s, zoals bleek uit onze review van de KD-55XE9005.

De update voegt nog trouwens nog wat andere zaken toe, zoals beeld-in-beeld ondersteuning (PIP) in apps, de ondersteuning voor Hybrid Log Gamma (HLG) in apps en via HDMI.

Android TV kreeg dit jaar een flinke update met de release van Android O (Oreo). Google Assistant is al in beperkte mate aanwezig op de Nvidia Shield.