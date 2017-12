Canon heeft de lancering aangekondigd van twee nieuwe printers voor thuisgebruik: de Pixma TS205 en de Pixma TS305.

De nieuwe printers kosten beiden minder dan 50 euro en hebben daardoor bijvoorbeeld geen scanner aan boord, zoals bij het segment van de multifunctionals van Canon.

Beide printers drukken naast A4-pagina’s ook foto’s met een grootte van 10 op 15 cm af, zonder witrand. De maximale resolutie bedraagt 4800 x 1200 pixels en ook de afdruksnelheid in zwart-wit bedraagt voor beide printers 7 pagina’s per minuut. De printers hebben twee inktpatronen nodig, één voor zwart en één voor kleur.

Naast de looks is het grootste verschil tussen beide printers dat de TS305 wel over Bluetooth en Wi-Fi beschikt. Met de TS305 kan je dus ook vanaf je smartphone of tablet een foto afdrukken.

De Pixma TS205 heeft een richtprijs van 39 euro; de TS305 is te koop vanaf 49 euro. Beiden zijn te koop vanaf januari 2018.

Een greep uit het printeraanbod van Canon