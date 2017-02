Geef je bestaande NAD versterker een upgrade naar 4K Ultra HD

Twee nieuwe MDC videomodules zetten bestaande NAD versterkers weer volledig tiptop in orde voor het weergeven van 4K Ultra HD.

De modules VM300 en VM130 voegen aan bestaande versterkers Ultra HD videomogelijkheden toe waaronder HDMI 2.0b, High Dynamic Range (HDR) met volledige 4K aan 60fps, 4:4:4 kleuren resolutie en HDCP 2.2.

De MDC VM300 module is geschikt voor de M17, T 187, T 787 en T 777. De MDC VM130 module is er voor de T 758.

NAD’s Modular Design Construction (MDC) architectuur werd in 2006 in het leven geroepen opdat eigenaars van een (dure) NAD versterker of voorversterker makkelijk de nieuwe technologieën konden integreren. Zo krijgt de oude versterker een nieuw leven door de plaatsing van extra of vervangende modules, zonder dat wordt geraakt aan de basiselektronica of -versterking. Vooral op het vlak van video en streaming zetten de veranderingen zich snel door.

Bovendien zijn beide modules klaar voor BluOS, een multiroom en streaming platform van zustermerk Bluesound. Mits aankoop van een BluOS upgradekit voeg je eenvoudig WiFi, Bluetooth en BluOS hi-res audiostreaming toe.

BluOS werkt vlot samen met integratiediensten als Control4 en Crestron.

