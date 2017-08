Full-frame spiegelreflexcamera Nikon D850 verkrijgbaar in september

Nikon heeft de D850 nu officieel aangekondigd. De camera bevat een full-frame sensor van liefst 45,7 megapixels. Het autofocussysteem is hetzelfde als dat van de Nikon D5.

De camera mikt met zijn prijskaartje – 3799 euro voor de body – duidelijk op pro’s, semi-pro’s en amateurs die flink in de geldbuidel willen tasten. Maar zij krijgen hiervoor heel wat specs terug.

Zo neemt de snelle en krachtige spiegelreflex foto’s met maximaal 7 fps en op filmvlak kan hij Ultra HD 4K-beelden opnemen aan 24 of 30 fps, en Full HD-video in 120 fps. Bovendien is er zelfs een 8K timelapse-videofunctie aanwezig.

Het autofocussysteem, dat wordt geleend van de Nikon D5, telt 153 punten (waarvan 99 cross type).

Wie in volledige stilte wenst te fotograferen kan dat via de Live View modus (tot 6 fps in volledige resolutie) waarbij de spiegel uit de weg gaat. Op dat vlak werkt het één van de tekortkomingen van spiegelreflexcamera’s tegenover spiegelloze systeemcamera’s weg.

Er zijn twee plaatsen voor geheugenkaarten – eentje voor XQD en eentje voor SD. Achteraan zit een standaard 3,2-inch aanraakscherm dat kantelbaar is. De grote zoeker heeft een vergroting van 0,75x, de hoogste ooit voor een camera van Nikon.

WiFi en Bluetooth zijn eveneens van de partij.

