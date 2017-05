Flinke opfrisbeurt voor Android TV later in 2017

Android TV krijgt later dit jaar een flinke opfrisbeurt. De nieuwe interface moet het vinden van content sneller maken.

Android TV vinden we nu al terug als smart tv-platform op televisies van onder meer Sony, Philips en Bang & Olufsen, en ook op tal van mediastreamers zoals de Nvidia Shield.

In januari toonde Google al enkele aanpassingen. Nu liet het tijdens de Google I/O 2017 conferentie wat demo’s zien. Met de komst van Android O gaat de interface van Android TV flink op de schop. Het opstartscherm zal een stuk levendiger worden.

Favoriete apps

Helemaal bovenaan het scherm zal je nu een rijtje met jouw favoriete apps kunnen samenstellen. Zo kan je snel Netflix opstarten of YouTube filmpjes bekijken. Google spreekt trouwens van kanalen in plaats van rijen. Een app kan je snel toevoegen of verwijderen door de knop van de afstandsbedieningen ingedrukt te houden als je

In een tweede rij met als naam Watch Next zal je de draad weer kunnen oppikken van een aflevering van een tv-reeks op Netflix. Je hebt gisterenavond drie afleveringen van House of Cards en je wil ‘s anderendaags meteen van start gaan met aflevering vier. Dat is de opzet achter deze rij.

De app kan die aanbevelingen zelf bijhouden maar je kan zelf ook films en series aan je watchlist toevoegen.

Aanbevelingen

De volgende rijen gaan over aanbevelingen. Hier mikt Google op gebruikers die niet zeker zijn wat ze willen zien op dat moment. Elke app zal hier de films en series kunnen tonen waarvan zij denken dat het jou wel kan interesseren.

Zo kun je een rij met aanbevelingen van Netflix te zien krijgen, gebaseerd op jouw Netflix-profiel. Of een rij met populaire video’s op YouTube. Door even over de afbeelding van een item te hoveren, krijg je een korte preview of teaser trailer te zien. Zo hoef je niet meteen door te gaan naar de app.

Meerdere kanalen

Bovendien kan elke app meer dan een rij of kanaal bevolken. Nemen we het voorbeeld van Netflix. Zo zou Netflix je theoretisch een rij met alleen maar documentaires van Netflix kunnen tonen, maar ook een rij met kinderfilms of een rij met Netflix Originals. De implementatie hangt af van de app-maker.

Google Assistant

Zoals al aangekondigd op de CES 2017 zal ook Google Assistant een plek krijgen op het Android TV platform en zal het de huidige stembediening van Android TV vervangen. De update moet deze zomer beschikbaar zijn voor alle Android TV’s die draaien op versie 6.0 of later.

Een leuke user case is deze: wanneer je een film start, kan je even tegen de tv zeggen om de lampen (bv. Philips Hue) te dimmen.

Installatie van een nieuwe Android TV

Ook het instellen van een nieuwe tv met Android TV is verbeterd. Wie al bepaalde media-apps op zijn Android telefoon heeft staan, zal die al meteen als suggestie tijdens het installatieproces te zien krijgen.

