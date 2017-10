FlareConnect vervangt het bestaande FireConnect multiroomsysteem bij Pioneer en Onkyo. Als gebruiker hoef je enkel de firmware-update te installeren.

FireConnect gaat dus met FlareConnect als nieuwe naam door het leven. De versterkers, receivers, streamers en audiosystemen van beide merken krijgen via een firmware-update het nieuwe generatie multiroomsysteem.

Met FlareConnect kan je muziek draadloos via Wi-Fi streamen tussen allerhande compatibele muziekbronnen, systemen en luidsprekers. Zo kan je de muziek vanaf een platenspeler of cd-speler, Spotify of een eigen digitale muziekbibliotheek ook in andere kamers in jouw woning beluisteren.

FlareConnect zet sterk in op gebruiksgemak via de bijpassende Onkyo Controller app of de Pioneer Remote app: het moet het selecteren van muziek en het afspelen op speakers zo makkelijk mogelijk maken.

FlareConnect biedt ook de flexibiliteit om de standaard “Master-Slave” configuratie, waarvan zowat elk multiroomsysteem gebruik maakt, te veranderen. Concreet kan je elk geschikt toestel met FlareConnect (in elke kamer) als “Master” toestel instellen.

Een interessante feature van FlareConnect is de optie PlayQueue, waarmee je afspeellijsten kan samenstellen afkomstig van een muziekserver of USB-geheugen.

De onderstaande toestellen van Onkyo ondersteunen FlareConnect. Van Pioneer hebben we nog geen lijst met producten te pakken gekregen.

Toestellen uit 2017: TX-8270, TX-8250, TX-NR474, TX-NR575E, TX-NR676E, TX-RZ720, TX-RZ820, CS-N575D, HT-R997

Toestellen uit 2016: TX-NR555, TX-NR656, HT-R695, TX-RZ710, TX-RZ810, TX-RZ1100, TX-RZ3100, PR-RZ5100, TX-L50, TX-L20D, LS7200, NCP-302, NS-6130, NS-6170, R-N855.