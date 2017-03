Fitbit zet in op slaapmonitoring en continue hartslagmeting met nieuwe Alta HR polsband

Fitbit gaat voluit voor het gezondheidsaspect van zijn fitnesstrackers, zo lijkt het. De Alta HR is de slankste continue polsslagmeter ter wereld, terwijl nieuwe ontwikkelingen in slaapmonitoring info oplevert die voorheen enkel uit dure labtests naar voren kwam.

Fitbit is er onder meer in geslaagd de eigen PurePulse-technologie, die de hartslag meet, heel wat compacter te maken. Daardoor is een slanke polsband als de Alta HR nu mogelijk, en volgt er ongetwijfeld binnenkort een nieuwe generatie trackers.

Continue hartslagmeting tot 7 dagen lang

De Alta HR maakt 24-uurs hartslagmeting mogelijk en dat opent de deur naar nuttige gezondheidskeuzes. Doordat het calorieverbruik accurater is, heb je een beter idee of je ingestelde doelen op het vlak van conditie en gewicht haalbaar blijken.

Je kan bij trainingen in real-time de hartslagzones opvolgen en je trainingsintensiteit hierop aanpassen. Of kijken naar de evolutie van je hartslag in rust, een hoofdindicator van je hartconditie.

De batterij van de Fitbit Alta HR zou het zo’n zeven dagen volhouden op één lading, en dat lijkt op papier best indrukwekkend rekening houdend met de 24-uurs hartslagmeting. Ook het aantal stappen, de afstand, de verbrande calorieën en actieve minuten worden de hele tijd bijgehouden.

Nieuwe slaaptools

Ook de vooruitgang op het vlak van slaapmonitoring is veelbelovend. Er werd nauw samengewerkt met slaapexperts van Amerikaanse universiteiten. Het resultaat is Sleep Stages, waarbij je hartslagtempo wordt gebruikt om de kwaliteit van je nachtrust te meten. Zo krijg je een beter zicht op lichte, diepe en REM-slaapcycli, en de tijd dat je wakker ligt.

Sleep Insights gebruikt vervolgens die verzamelde Fitbit-data om een persoonlijke slaapbegeleiding op poten te zetten, met als doel beter te leren slapen.

Features

SmartTrack detecteert vanzelf activiteiten als lopen, hardlopen, fietsen, crosstrainen, sporten en aerobics in de Fitbit-app, en laat je zien hoe je vordert naar je wekelijkse trainingsdoelen. Met Reminders to Move krijg je meldingen om actief te blijven doorheen de dag.

Tot slot krijg je meldingen bij een telefoontje, bericht of agendapunt.

Prijs en beschikbaarheid

De Alta HR ligt vanaf april 2017 in de winkel en kost 150 euro. Een speciale editie van de Alta HR kost 170 euro.

