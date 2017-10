De afgelopen jaren werden we letterlijk bedolven onder de ene superheldenfilm na de andere. En af en toe zit daar een interessant exemplaar tussen zoals deze Wonder Woman, geregisseerd door Patty Jenkins (Monster).

De film kreeg wereldwijd uitstekende kritieken en was een regelrechte box-office hit. Nog nooit eerder bracht een film met een vrouwelijke regisseur aan het hoofd zo veel op in bioscopen. De hoop is dat ook dat nu meer vrouwelijke filmmakers een kans krijgen in Hollywood.

Filminfo

Warner Bros (2017) – 140 min. – Actie, Avontuur, Fantasie

Beeld

Beeldformaat: 2.40:1

Beeldresolutie: Ultra HD Blu-ray en Blu-ray

Geluid

Dolby Atmos, Dolby True HD 7.1 (Engels)

Ondertitels

Nederlands, Frans

De film

Wonder Woman houdt zich vrij sterk aan het originele verhaal en daarom gaat heel wat aandacht uit naar de achtergrond van de Amazoneprinses Diana, gespeeld door de voortreffelijke Gal Gadot.

Diana is de dochter van koningin Hippolyta (Connie Nielsen, bekend van Gladiator), het hoofd van de Amazones, een gemeenschap van vrouwelijke krijgers op het eiland Themyscira. Zij werden indertijd door Zeus geschapen om de mensen te beschermen tegen Ares, de God van de oorlog in de Griekse mythologie.

Alles valt in een stroomversnelling wanneer Diana de Amerikaanse spion Steve Trevor (Chris Pine) ziet neerstorten in zijn vliegtuigje aan de kust van Themyscira. Hij vertelt over hoe Wereldoorlog I de wereld in zijn greep heeft. Diana ziet er al snel de hand in van Ares. Samen met Steve en diens kompanen vatten ze het plan op om te infiltreren in de Duitse linies.

Diana is geboren om te vechten, maar niet zomaar, nee, ze wil haar superpowers inzetten om de mensheid te redden van het kwaad. In het begin gebeurt dat nog op een vrij naiëve manier door haar jarenlange isolement op het afgelegen en onontdekte eiland Themyscira. Het levert enkele grappige momenten op in Londen tijdens de voorbereiding voor de geheime missie. Zoals het shoppen naar traditionele kleding, en de etiquette en rol van de vrouw tijdens de Eerste Wereldoorlog met duidelijke feministische knipogen zonder dat het geforceerd is.

Diana krijgt in de eerste helft van de film regelmatig een duidelijke nee te horen. Nee je kan dat niet dragen, nee je mag dat niet. De scène in Niemandsland is volgens ons de meest iconische scène uit de film. “No, you can’t, it’s no man’s land.” Toch wel en ze inspireert daarbij de mannen om hetzelfde te doen. De scène is het raamwerk dat deze film en Wonder Woman draagt en typeert. Dat dan nog alle registers qua visuals en geluid (van de hand van Rupert Gregson-Williams) worden opengezet maakt deze des te indrukwekkender. Het vormt dan ook het beeld van de film. Wie goed luistert hoort in dit niemandsland zelfs een woordje Vlaams!

Gal Gadot zet, ondanks de vooroordelen bij haar casting, een uitstekende prestatie neer als een superheldin die meedogenloos is als ze ten strijde trekt, maar op andere momenten haar menselijke kanten heeft en niet ongevoelig is voor het leed van anderen of de aantrekkingskracht tot Steve. Het kostuum, de prachtige zwarte haren, de waarheidslasso, de boots passen wonderwel bij Gal Gadot. En vergeet niet dat ze in bepaalde scènes zwanger was!

Als we enig puntje van kritiek mogen hebben: de laatste 20 minuten van de film – de eindstrijd met Ares – vonden we er een beetje over, en doet ons te veel denken aan het einde van Batman vs Superman. Dat had Wonder Woman (eigenlijk) niet nodig.

Beeld

De film ziet er schitterend uit op Blu-ray. De beeldkwaliteit van de releases van Warner Bros op Blu-ray laten sowieso nooit te wensen over, maar de laatste twee Superman-films en Suicide Squad krijgen op dat vlak een waardige en nog betere opvolger in Wonder Woman.

Alles ziet er erg gedetailleerd uit in 1080p, maar we hebben ook een Ultra HD-versie ter beschikking, met HDR of High Dynamic Range. Die geeft de kleuren gedurende de hele film een subtiele boost, ondanks het wat sobere en teruggetrokken kleurenpallet. En details zien er in 4K een stuk scherper uit.

Leestip: Wat is High Dynamic Range (HDR)?

Zo is zowat elke scène tijdens het begin van de film op het eiland Themyscira een mooie demonstratie van wat HDR vermag. Vooral de helderheid ligt een stuk hoger in dat eerste hoofdstuk. Het wolkendek is beter zichtbaar en de lasso gloeit letterlijk van het scherm.

Eens we ons begeven naar de echte wereld buiten het eiland, met de WOI-setting, krijgt de film een iets sombere uitstraling met weinig saturatie in de kleuren. Het kleurenpallet van cinematograaf Matthew Jensen, die ook al mocht meewerken aan Game of Thrones, komt op Ultra HD met HDR beter tot zijn recht. De rode tinten die bij de Duitsers worden gebruikt neigen meer naar bloedrood; ook de uniformen van de Duitsers verkleuren van grijs (op de Blu-ray) naar een iets groenere tint op de Ultra HD Blu-ray.

De scènes op het WO1-slagveld mogen er zijn. Zoals de vonken en vuurschichten van de kogels die rond de oren van Diana vliegen en afketsen op haar schild. En het licht van de explosies en vlammen. Ook het lederen kostuum van Diana is bij momenten indrukwekkend detailrijk.

Het lijken kleine verschillen maar het geeft toch aan dat Ultra HD met zijn verhoogde resolutie en HDR meer nauwgezet de bedoeling van de filmmakers volgt.

Geluid

De Blu-ray en de Ultra HD Blu-ray hebben beiden een Dolby Atmos soundtrack meegekregen die in onze opstelling een Dolby True HD 7.1 versie wordt. Rupert Gregson-Williams soundtrack vult mooi de surrounds, en volgens andere reviews ook de hoogtekanalen in de Dolby Atmos-versie.

Luistertip: Wonder Woman soundtrack op Spotify

We hoeven niet te zeggen dat de vele explosies de sub goed aan het werk zetten, zoals ook dat beslissende moment op Themyscira waar Diana zich bewust wordt van haar kracht. Maar de blikvanger is volgens ons de scène waar Diana het Niemandsland instormt en het dorp bevrijdt van het juk van de Duitsers.

Dialogen zijn goed verstaanbaar, met als hoogtepunt het duel tussen Wonder Woman en Ares.

Extra’s

Op zowel de 4K Blu-ray als Blu-ray treffen we heel wat bonusmateriaal aan. Goed voor zowat twee uur extra kijkplezier.

Vooral Etta’s Mission en Crafting the Wonder springen er voor ons uit. De eerste omdat die een hint geeft op wat nog komen zal in het DC Universum; de tweede omdat die een inkijk geeft op de productie van de film, en die is echt indrukwekkend. Van de bijna 40 locaties tot alle fijne details zoals de kostuums, zwaarden tot zelfs de blauwe rook tijdens de Niemandsland-scène.

Wonder Woman is vanaf 11 oktober 2017 verkrijgbaar op 3D Blu-ray, Blu-ray , 4K UHD, DVD en Video on Demand.