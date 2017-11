We zijn ondertussen bij het vierde avontuur in de Verschrikkelijke Ikke of Despicable Me-franchise van animatiestudio Illumination aanbeland, en het derde voor Gru alias Verschrikkelijke Ikke.

Er was een tijd dat Pixar met zowat elke animatiefilm scoorde. Andere spelers kwamen er niet aan te pas, maar de twee meest recente films van Pixar, Finding Dory en The Good Dinosaur konden amper overtuigen. Disney Studios uit de eigen Disney-stal scoorde dan weer wel bij het publiek en critici met Zootopia en Moana.

Maar stilletjes aan lijkt met Illumination Entertainment toch een derde grote speler op te staan. De studio werd opgericht in 2007 door Chris Meledandri (ex-Fox) en bouwde de voorbije jaren zijn repertorium uit met de Verschrikkelijke Ikke en Minions films, Sing en The Secret Life of Pets.

Nu is het de beurt aan een vierde film in de Minions-franchise: Verschrikkelijke Ikke 3.

Filminfo

Universal Pictures Benelux (2017) – 85 min. – Avontuur, Animatie, Comedy, Family entertainment

Beeld

Beeldformaat: 2.40:1

Beeldresolutie: Ultra HD Blu-ray en Blu-ray

Geluid

DTS-X (Engels), DTS-HD Master Audio 7.1 (Nederlands en Frans), DTS 5.1 (Vlaams)

Ondertitels

Nederlands, Frans, Vlaams (enkel op gewone Blu-ray)

De film

Heb je genoten van de eerste twee films dan is ook deze film spek naar je bek. Steve Carell blijft de aantrekkingskracht en ditmaal neemt hij liefst twee stemmen voor zijn rekening. Naast de kale Gru kan hij zich extra uitleven in het bizarre accent van diens blonde tweelingbroer Dru.

Het groepje Minions is opnieuw van de partij (hun imitatie van Gilbert & Sullivan is zalig), net zoals Gru’s kersverse bruid Lucy (Kristen Wiig) die haar weg nog zoekt in haar nieuwe rol als stiefmoeder van drie dochters. En er is natuurlijk een nieuwe slechterik van de partij: Balthazar Bratt (South Park’s Trey Parker). Bratt is een voormalige kindster uit de jaren tachtig die toen de eerste puistjes opdoken door de televisiestudio werd afgedankt uit zijn eigen televisieserie, waarin hij notabene een boef speelt.

Het plot dan. Ditmaal gaat het Gru minder voor de wind. Nadat hij slechterik Balthazar Bratt niet heeft kunnen inrekenen wordt Gru samen met Lucy aan de deur gezet bij de Anti-Schurken Vereniging. Bovendien komt Gru tot de ontdekking dat zijn moeder hem zijn hele leven heeft voorgelogen: hij blijkt aan de andere kant van de wereld een tweelingbroer te hebben, de blond gelokte Dru. Samen proberen ze de gestolen diamant terug te halen bij Bratt.

Het overdaad aan subplots is opvallend. Zoals de scènes met de Minions. Ze hebben, op twee Minions na, zopas Gru verlaten omdat hij niet langer de slechterik wil zijn en belanden al snel op het slechte pad, en in de gevangenis. Andere subplots handelen over Agnes die op zoek gaat naar Eenhoorns, en Lucy die probeert een band aan te halen met de kids.

Soms zijn de subplots grappig maar even vaak heb je zoiets van Wat is daar de bedoeling van? Bovendien blijft er na het weglaten van de subplots bitter weinig over van de eigenlijke film, waar de wat serieuzere thema’s (jobverlies, nieuw samengesteld gezin) amper worden uitgediept.

De typische onderbroekenlol mikt dan weer overduidelijk op de jongsten onder ons, terwijl het feit dat de registers van de jaren 80 volledig worden opengetrokken om het personage Bratt te schetsen voor een komische noot bij de ouders moet zorgen. Denk aan schouderepauletten, nektapijten, synthesizergeweren, kauwgombommen, moonwalking en pophits van Madonna, a-ha en Michael Jackson. De slechterik is wat ons betreft al een stuk creatiever dan El Macho uit de tweede film.

Dat gezegd zijnde zullen de kids zich bijna anderhalf uur kunnen amuseren, en kunnen ouders of grootouders terugvallen op een leuke soundtrack en de knipoog naar de eighties. De film werd dan ook volop gesmaakt, getuige hiervan het wereldwijde bioscoopsucces met een opbrengst van meer dan een miljard dollar.

Beeld

Over de beeldkwaliteit van zowel de Blu-ray als de UHD Blu-ray kunnen we niks anders zeggen dan: uitstekend! Animatiefilms zijn vaak een lust voor het oog omdat die typische filmkorrel volledig ontbreekt.

Scherpte en details zijn iets nadrukkelijker aanwezig op de UHD Blu-ray zoals de vegetatie op het Freedonia-domein. En ook de kleuren schakelen een versnelling hoger in HDR en spatten van het scherm: of het nu gaat om de gele Minions, Dru’s rode autocollectie in Freedonia of de roze kauwgom van Bratt.

Leestip: Wat is High Dynamic Range (HDR)?

Enig minpuntje is dat de beelden in Ultra HD naar ons inzicht ietsje te veel helderheid meekregen. Op dat vlak is de gewone Blu-ray daardoor soms contrastrijker.

De Ultra HD Blu-ray heeft ditmaal ook Dolby Vision aan boord, een verbeterde versie van de HDR-standaard HDR10. Om minstens Dolby Vision weer te geven moet zowel je televisie als de UHD Blu-ray-speler hiermee compatibel zijn. Op het moment van schrijven gaat het om een handvol toestellen waaronder de nieuwste OLED-tv’s van LG. Dolby Vision konden we echter niet testen.

Geluid

Ondanks de aanwezigheid van Dolby Vision is er geen Dolby Atmos soundtrack te bespeuren. Maar niet getreurd: liefhebbers van de hoogtekanalen kunnen genieten van een DTS-X soundtrack.

In de praktijk valt het gebruik van die hoogtekanalen wat tegen. Het eerste effect van bovenaf van enige omvang ontdekken we pas na ruim een half uur wanneer de theaterlampen op de Minions staan gericht. En ook na een dik uur met de scène van de helikopter en iets later wanneer het Minions regent. Maar dat is het zowat.

De andere surroundeffecten mogen er wel zijn: elk voertuig dat de revue passeert krijgt zijn geluidseffect mee, met als hoogtepunt het eerste uitstapje van Dru en Gru in de mobiel. Ook de finale scène in Hollywood is rijk aan allerlei effecten en zet alle luidsprekerkanalen aan het werk.

Luistertip: Verschrikkelijke Ikke 3 soundtrack op Spotify

De muziek van Pharrell blijft wonderwel passen bij de Verschrikkelijke Ikke films. Ditmaal levert hij een vijftal nummers af waaronder Freedom en titelsong Yellow Light.

Extra’s

De extra’s zijn een leuke toevoeging aan het Verschrikkelijke Ikke-universum. Ditmaal krijgt Gru’s huisdier Kyle een eigen mini-film mee. Er zijn ook enkele leuke encyclopedische uitstappen naar het eiland Freedonia en uitleg rond de personages.

Despicable Me 3 of Verschrikkelijke Ikke 3 is vanaf 8 november 2017 verkrijgbaar op 3D Blu-ray, Blu-ray, 4K UHD Blu-ray en DVD.