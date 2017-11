De nieuwste en ondertussen vijfde film in de Transformers franchise combineert de legende van Koning Arthur met de grote robots.

The Last Knight in 4K Ultra HD Blu-ray is voor de home cinema liefhebber een natte droom, want zowel Dolby Vision HDR als een Dolby Atmos soundtrack zijn van de partij.

Filminfo

Paramount Pictures (2017) – 155 min. – Actie, Avontuur, Sciencefiction

Beeld

Beeldformaat: 1.78:1

Beeldresolutie: 2160p Ultra HD Blu-ray en 1080p Blu-ray

Geluid

Dolby Atmos (Engels), Dolby Digital 5.1 (Engels)

Ondertitels

Nederlands, Frans

De film

Laten we er geen doekje om winden: voor wie kon genieten van de eerste vier Transformers films zal de vijfde in de reeks vertrouwd aanvoelen. Dat betekent niet dat het een schitterende film is, verre van.

We nemen er even het plot uit de persmededeling bij. De grootste held ter wereld wordt onze grootste vijand wanneer Optimus Prime Cybertron wil redden door de aarde te vernietigen. Nu moeten Bumblebee en Cade Yeager (Mark Wahlberg) met de Autobots de strijd aangaan tegen hun voormalige bondgenoot om de mensheid te behoeden voor uitroeiing.

Het begin van The Last Knight is overtuigend met een middeleeuwse veldslag in de Engelse heuvels, nadien gaat het jammer genoeg enkel nog bergaf. Het plot – als dat er al was – is erg magertjes, terwijl dialogen en karakters qua uitwerking met haken en ogen aan elkaar hangen. Neem nu de voormalige superheld onder de Transformers, Optimus Prime, die constant tussen goed en slecht lijkt te schipperen, of beluister eens de stuntelige flirt-dialogen tussen Cade Yeager (Mark Wahlberg) en Vivian Wembley (Laura Haddock).

Ok, we moeten alles natuurlijk met een dikke korrel zout nemen want regisseur Michael Bay staat opnieuw achter de camera’s. En dan mogen we eigenlijk maar één ding verwachten: actie, actie en actie. Bay trekt opnieuw alle registers open: want waar kan je nu een robot zien die auto-onderdelen uitbraakt? Of Mark Wahlberg die hoog in de lucht springt van drone tot drone? Juist.

Neem dus deze film allesbehalve serieus. Wat je vooral tijdens de liefst 2 en een half uur durende film te zien krijgt – en da’s een relatief korte film naar Bay’s maatstaven – is een aaneenschakeling van gevechten en actie, met spectaculaire visuals, ondersteund door een arsenaal aan geluidseffecten. Met als hoogtepunt de finale die zich boven Stonehenge afspeelt. Ideaal dus om je thuisbioscoop eens hard aan het werk te zetten!

Beeld

Leuk om weten. Transformers: The Last Knight is voor filmstudio Paramount de eerste release met Dolby Vision aan boord. Die technologie maakt beelden contrastrijker, zorgt voor zichtbaar meer details in schaduwen of felle lichtpartijen, en tovert een rijker kleurenpallet op het scherm.

Eén klein nadeel: momenteel is slechts een handvol televisies en UHD-spelers geschikt voor de weergave van Dolby Vision. We konden Dolby Vision dus niet testen maar gelukkig wel de statische variant van het formaat, HDR10. Elke recente tv die compatibel is met HDR kan dit afspelen. Het hangt dan af van de kwaliteit van de tv of je alles uit HDR10 haalt.

De HDR is op onze tv alleszins meer dan in orde. Het grotere kleurenpallet is bewust erg gesatureerd gehouden door Michael Bay. Het zwart is echt diepzwart maar de felle witte vlakken die regelmatig opduiken zijn dan weer net té wit naar onze smaak en halen alle details in dat soort beelden onderuit.

Leestip: Wat is High Dynamic Range (HDR)?

In vergelijking met de Blu-ray is de resolutie en scherpte iets hoger bij UHD. Dat is ook voorspelbaar maar vooral de diepte is bij UHD indrukwekkend. Kijk bijvoorbeeld eens naar hoofdstuk 10 waar het ruimteschip opstijgt uit het water en mooi contrasteert met de hemel.

Hoe dan ook: of je nu kijkt naar de Blu-ray of de UHD Blu-ray met HDR10 ingeschakeld, The Last Knight is een lust voor het oog. We denken dat dat wel eens iets te maken kan hebben met de opnames: liefst 98 percent van The Last Knight werd opgenomen met Imax 3D camera’s, en ook heel wat effecten en beelden werden in een resolutie van 4K of hoger gefilmd. Nog een ander voordeel van Imax: de film is volledig schermvullend te zien in 16:9. Da’s altijd een meevaller.

Geluid

Op zowel de Blu-ray als de UHD Blu-ray is Dolby Atmos audio aanwezig. En hoewel er hier en daar wat extra effecten in de hoogtekanalen zijn – zie aan het eind van hoofdstuk 3 Bee’s stem als hij over een TRV-medewerker scheurt – is de surroundmix mooi in balans.

Net zoals we gewoon zijn van de andere Transformers-films is ook deze audiomix weer van het hoogste niveau, en groots opgevat met tal van dynamische effecten. Belangrijk hierbij is dat dialogen in al dat geweld overeind blijven en goed verstaanbaar zijn.

Extra’s

De extra’s bevinden zich op een derde Blu-ray bonus schijfje. Merging Mythologies springt er bovenuit – wegens de grootsheid van de middeleeuwse veldslag – samen met The Royal Treatment: Transformers in the UK. Bij die laatste gaat er heel wat aandacht uit naar de opnames van de film in het Verenigd Koninkrijk, met locaties als kastelen, Londen en Stonehenge.

Transformers: The Last Knight is te koop sinds 1 november 2017 op DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray en UHD Blu-ray.