Filmreview: The Shallows (Blu-ray)

Wanneer Nancy (Blake Lively) tijdens het surfen wordt aangevallen door een grote witte haai komt ze vast te zitten op een kleine rots. Hoewel ze zich maar 200 meter van een afgelegen strand bevindt, zal ze moeten beslissen wanneer ze de oversteek waagt.

Film

Elke nieuwe haaienfilm zal eindeloos vergeleken worden met Jaws van Steven Spielberg, die ondertussen al van 1975 dateert. En ondanks heel wat mislukte pogingen al die jaren, moeten we zeggen dat deze versie van regisseur Jaume Collet-Serra misschien wel de beste is sinds Jaws.

De keuze van de setting, een rots op 200 meter van de kust waarop de gewonde Nancy zich bevindt, en waarrond een bloeddorstige haai rondjes zwemt is een schot in de roos.

Nadat we het hoofdpersonage beter leren kennen in de eerste minuten, en ze zich amuseert met het surfen, volgt al snel de eerste aanval van de haai. Van dan af is het nagelbijtend afwachten wanneer ze de overstap zal wagen naar het strand, en op welke manier want ze is immers zwaargewond aan het been.

De essentie van overleven vormt het centrale thema. Actrice Blake Lively doet een voortreffelijke job, en beeldt de fysieke en emotionele beproeving die ze moet ondergaan uitstekend uit.

Regisseur Jaume Collet-Serra (Non-Stop en Unknown) maakt handig gebruik van close-ups van het personage maar ook overzichtshots van de omgeving die duidelijk maken hoe mooi en tegelijk bedreigend de omgeving is. De fotografie van Flavio Martinez Labiano is ronduit geweldig. Om er een scène uit te pikken: let goed op het moment dat Blake Lively bloedend even onderduikt.

Je kan en mag commentaar hebben over de manier waarop de regisseur het begin van de film opbouwt, in de vorm van de overdaad aan slow-motion, maar dat vergeet je weer snel als de actie echt begint. Het goede camerawerk dat nadien volgt houdt het verhaal bloedspannend. Het ietwat belachelijke einde moeten we er maar bij nemen.

Beeld

The Shallows is een uitstekende 1080p HD transfer in een beeldverhouding van 2.39 op 1. Details en kleuren zijn gewoon erg goed. De beelden kenmerken zich door tropisch groene en blauwe kleuren, zoals het water, de blauwe hemel en de vegetatie op het strand of de omliggende rotsen. Het bloed is levendig rood en druipt letterlijk van het scherm.

Details zijn voortreffelijk bij deze Blu-ray. De zee en de onderwaterwereld worden fantastisch in beeld gebracht. Of de huid van Blake Lively waarop zweet- en waterdruppels en bloed duidelijk zichtbaar zijn, en die na verloop van tijd duidelijke sporen van de strijd tegen de blakende zon bevatten.

Geluid

De soundtrack van The Shallows is een goed klinkende DTS-HD Master Audio 5.1. Het geluid van de golven die neerslaan, water dat uiteenspat op de rotsformaties, en zelfs de wind zijn duidelijk te horen.

De surroundkanalen vullen zich regelmatig met gegil of het krijsen van zeemeeuwen. De actiescènes laten weinig aan de verbeelding over: de basweergave ondersteunt dit mooi, zo heb je het gevoel dat de haai een stevige en aggressieve bedreiging vormt voor het personage.

Dialogen zijn allen uitstekend te horen. En de muziek van Marco Beltrami (3:10 to Yuma, The Hurt Locker) ondersteunt mooi de suspense van de film, zonder echt in het geheugen gegrifd te blijven.

Extra’s

Als je één ding onthoudt uit de extra’s is het wel hoe moeilijk het is om te filmen op het water. Dat wordt benadrukt door de makers in Shooting in the Shallows (1080p, 5:57). De confrontaties met de haai werden opgenomen in een afzonderlijke watertank, maar de rest van de beelden werden echt op het water geschoten. Zorg maar eens voor stabiele beelden op het water?

Ook interessant is Finding the Perfect Beach: Lord Howe Island (1080p, 6:01) waar de makers op zoek gaan naar de perfecte setting voor de film.

