Filmreview: The Great Wall (Ultra HD Blu-ray)

Beeld

Beeldformaat: 2.40:1

Beeldresolutie: 2160p/24 Ultra HD Blu-ray

Geluid

Dolby Atmos (Engels, Frans)

Dolby Digital 5.1 (Vlaams)

Ondertitels

Nederlands, Frans

Film

De Chinese muur was toch gebouwd om China te beveiligen tegen indringers en vijandige volkeren of niet? Blijkbaar ook tegen bloedlustige wezens, de Tao Tie, die eens om de 60 jaar de muur aanvallen. De Tao Tie, die nog het meest weg hebben van Orcs, zijn via een neergestorte meteoriet lang geleden op de aarde terechtgekomen.

Matt Damon en Pedro Pascal (die je misschien kent van Narcos en Game of Thrones) zijn de twee avonturiers William en Tovar die op zoek gaan naar het bestaan van het zwarte goud in China, namelijk buskruit. Ongewild komen ze terecht in de strijd met de aliens, als gevangenen van het Chinese leger.

The Nameless Order, zoals dat leger heet, is speciaal getraind om de muur te beschermen tegen de aliens die de zwakke plekken opzoeken en ook bij elke verschijning intelligenter lijken te worden.

Voor de Chinese filmmaker Zhang Yimou (Hero, House of the Flying Daggers) is het zijn eerste Engelstalige blockbuster. Bij zijn vorige films werden we al visueel verwend, maar nu krijgt de filmmaker een stevig budget (150 miljoen dollar) om dat nog eens over te doen in een productie van Universal.

Van een film als House of the Flying Daggers weten we al dat Zhang Yimou een meester en visionair is als het gaat om epische, grootschalige gevechten. In The Great Wall doet hij dat nog eens op grote schaal over met een set waar wel duizenden figuranten voor een enorm effect zorgen (hoofdstuk 10 – 43’00).

Grijp dus de popcorn, een goede pint en zet het volume van uw home cinema installatie een stukje hoger. Want de beelden en geluiden die Zhang Yimou op ons loslaat zijn bij momenten sensationeel.

Stel je wel niet te veel vragen naar het hoe en waarom van het verhaal, of zoek niet naar diepgang. Want hoewel er een klein team schrijvers aan het verhaal werkte, mogen we amper spreken van een plot.

Beeld

De 4K Blu-ray leent zich bij uitstek voor de talenten van Zhang Yimou. In het combineren van kleuren is hij een rastalent. Giet daar een 4K-sausje en High Dynamic Range (HDR) bovenop en je hebt met deze schijf referentiemateriaal in handen.

Je ziet het in de verschillende geledingen van het verdedigingsleger waarbij elk type krijger een andere kleur krijgt: van blauw en geel over rood tot zwart. Het licht dat op het harnas valt kan alleen HDR op die manier weergeven. En het licht dat binnensijpelt via ramen en spleten in de interieurs van de Chinese stad (hoofdstuk 17-18) toont waartoe HDR in staat is.

De details op de kostuums in de Blu-ray versie zijn al erg goed, de Ultra HD versie doet daar nog een schepje bovenop. Het borduurwerk op het kostuum van de jonge keizer van China is op de gewone Blu-ray iets minder levendig, maar in Ultra HD met HDR ingeschakeld krijgt het een driedimensionale boost (hoofdstuk 15 – 1:07’).

En dat geldt voor zowat alle scènes in Ultra HD. Door de uitgebreidere kleurruimte zijn de beelden iets contrastrijker, en op een geschikt beeldscherm zorgt dat voor extra genot. De opname in de toren, met een schitterend kleurenspel, is het ultieme voorbeeld waarom HDR de aandacht verdient die het vraagt (hoofdstuk 18 – 1:23’).

Een ander hoogtepunt is de scène waar de verlichte, papieren ballonnen s’ avonds opstijgen om de Chinese stad te hulp te schieten.

Maar dan gaat het in andere scènes volledig mis, en erger je je aan de lage resolutie-look van de speciale effecten, die op dat moment allesbehalve speciaal ogen. Storend zijn overzichtshots waarbij de stad van de keizer en de Chinese muur itself in beeld komen. Die zijn erg zacht qua look en steken extra af tegen de beelden die wel erg scherp zijn. Jammer, want voor de rest is de transfer van de 4K Master erg geslaagd.

Geluid

Spijtig ook dat we de Dolby Atmos mix momenteel niet hebben kunnen testen in onze set-up, want uit andere reviews blijkt dat die helemaal de moeite is! Maar niet getreurd, ook als je over een 5.1 of 7.1 set-up beschikt, word je omvergeblazen.

De subwoofer wordt al van bij de start aan het werk gezet, en de achterste surroundkanalen zijn sterk aanwezig. Net als de drie voorste kanalen trouwens. Ik denk dan concreet aan de scène waar William en Tovar in een eerste ontmoeting met de Chinese muur de pijlen rond de oren krijgen (hoofdstuk 2 – 7’15). Of aan het ritmisch kloppen van de drums (hoofdstuk 3 – 12’04), de vuurbollen en reusachtige kruisbogen die doorheen het geluidsveld snijden (hoofdstuk 4). Elke luidspreker wordt goed aan het werk gezet, en je hoort echt de richting van het geluid, zelfs zonder de Atmos.



Eén van de meest indrukwekkende scènes op geluidsvlak speelt zich af op het moment dat William en Tovar zich voor de muur bevinden in een dikke mist (hoofdstuk 12 – 53’16). Ze moeten daarbij op hun oren en de huilende pijlen vertrouwen om de wezens te doden. Een aanrader.

Als we enige kritiek mogen geven is dat de lage tonen die uit de subwoofer komen iets te zwaar klinken, en het volledige geluidsveld soms verstoren. Ook gaat hier en daar wat dialoog verloren.

Extra’s

De extra’s zijn wat aan de magere kant. We beginnen met acht verwijderde of extended scènes die veel te kort zijn. Die worden gevolgd door acht featurettes met achter-de-schermen materiaal: Matt Damon In China; Working With Zhang Yimou; The Great Wall Visual Effects; Man Vs Monster; Weapons of War; en Designing a Spectacular World. Opnieuw zelfde punt van kritiek: veel te kort!

Onze set-up

Voor deze review bestaat onze set-up uit de Samsung UE55KS7000, de UBD-K8500 Ultra HD Blu-ray-speler – op dit moment de meest betaalbare Ultra HD-speler – en de Sonos PlayBar.

We testen ook dezelfde film, maar dan de Blu-ray-versie in een volledig uitgeruste cinemaruimte met een 7.1 luidspreker set-up die bestaat uit Klipsch-luidsprekers en een SVS subwoofer. Versterker van dienst is de Denon AVR-4520, als projector gebruiken we de uitstekende Sony VPL-HW55.

