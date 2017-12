Filmreview The Dark Tower (Blu-ray)

De laatste scherpschutter of Gunslinger, Roland (Idris Elba) is veroordeeld om een eeuwige strijd aan te gaan tegen de Man in het Zwart (Matthew McConaughey) en wil kost voor kost voorkomen dat hij de donkere toren waarvan de cohesie van het universum afhangt, vernietigt. Het lot van de werelden staat op het spel, en goed en kwaad voeren een epische strijd tegen elkaar waarbij alleen Roland de Tower kan beschermen tegen de Man in het Zwart.

Filminfo

Columbia Pictures – 95 minuten – Actie, Avontuur

Beeld

Beeldformaat: 2.40:1

Beeldresolutie: Blu-ray (1080p)

Geluid

Engels Auro-3D

Ondertitels

Nederlands, Frans, Engels

De film

Het zou één van Stephen King’s beste boeken moeten zijn, maar de film is maar een flauwe bedoening (en we hebben niet eens de boeken gelezen). Het plot is redelijk onsamenhangend, het script vol gaten en regisseur Nikolaj Arcel slaat de bal mis. Als kijker word je letterlijk de verschillende werelden ingesmeten, zonder al te veel duiding. Het blijft allemaal een beetje vaag en het nodigt ook niet uit om nu toch die boeken van Stephen King te gaan lezen of ons te verdiepen in de mythologie van The Dark Tower.

Het lijkt alsof de makers zichzelf overschat hebben door een film van 90 minuten te maken terwijl er duizenden pagina’s in de acht(!) boeken ter beschikking staan. Het wil ook wat zeggen als regisseurs als J.J. Abrams en Ron Howard uiteindelijk de stap niet wilden zetten.

Sommige zaken kloppen ook totaal niet aan het script. Wat moeten we denken van de vernietiging van Devar-Toi waarbij heel wat onschuldige kinderen worden vermoord. Of het feit dat The Breakers zijn vermoord en daardoor geen bedreiging meer vormen voor The Tower?

Acteurs Idris Elba – die man verdient echt wel betere films – en Tom Taylor (Jake) trekken zich goed uit de slag, er is chemie tussen beiden en ook humor, wanneer Roland voor de eerste maal een hotdog eet of een frisdrank nuttigt. Maar de uitwerking van beide karakters – Jake zou zogezegd The One moeten zijn – laat te wensen over.

En Matthew McConaughey dan? Hij is niet de Matthew McConaughey uit True Detective, die we graag aan het werk zien, maar eerder die van een paar jaar geleden toen hij aandraafde in middelmatige films. We zullen verder ook maar zwijgen over het laagje make-up waaronder hij zich verschuilt?

En wat dan te denken van de special effects? In plaats van het budget te besteden aan een retrospectieve van Jake’s tekenkunsten, hadden een paar andere scènes wel wat opsmuk kunnen gebruiken.

Is het dan allemaal slecht? Nee, er zijn een paar leuke actiescènes en van zodra The Gunslinger de wereld van het huidige New York intrekt, werd het allemaal iets interessanter. Maar het blijft toch een maat voor niets.

Beeld

De beeldkwaliteit op de Blu-ray in de beeldverhouding 2.40:1 is uitstekend, wat te danken is aan de digitale opnames. Details, interieurs en gezichten zijn haarscherp te bekijken. Ja, ook die make-up op McConaughey’s gezicht dat hem er onnatuurlijk doet uitzien. Het pak van The Gunslinger mag er dan weer best zijn.

De vele donkere fragmenten blijven genietbaar, en lichten mooi op als er explosies of rondschietende pistolen aan te pas komen. Gematigde groen-blauwe tinten maken de hoofdbrok uit.

Geluid

Verrassend vonden we de aanwezigheid van een Auro-3D soundtrack op de Blu-ray. Auro-3D is zo’n beetje de concurrent van Dolby Atmos en DTS:X, en van Belgische makelij. Het pure Auro-3D konden we niet weergeven op ons systeem maar de resulterende 5.1 mix mag er best zijn, met een mooie presentatie van de atmosfeer die rond die Dark Tower en de verschillende werelden heerst.

De filmmuziek is ons niet bijgebleven.

Extra’s

De extra’s zijn aan de flauwe kant, met fragmenten die de 10 minuten niet overschrijden. We werden ook niets wijzer over het Dark Tower-gebeuren.

The Dark Tower verschijnt op DVD en Blu-ray vanaf 22 december 2017.