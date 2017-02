Filmreview: Storks (Ultra HD Blu-ray)

Met Storks levert de animatietak van Warner Bros na The Lego Movie opnieuw een grappige film af. Bovendien tilt de HDR de film visueel naar een hoger niveau.

Film

Het verhaal is eenvoudig en rechtlijnig. Vroeger brachten de ooievaars baby’s maar omdat ze met hun tijd mee moeten, hebben ze de overstap gemaakt naar het afleveren van pakketjes. Alles gaat goed tot de kleine jongen Nate, beslist een kaartje te schrijven naar de ooievaars met de vraag naar een nieuw broertje.

Ooievaar Junior is de primus onder de ‘delivery boys’ en staat op het punt promotie te maken. Maar wanneer de oude babyfabriek wordt geactiveerd door Tulip, een net 18 geworden meisje dat indertijd nooit werd afgeleverd en is achtergebleven in de fabriek, komt hij in de problemen. Samen gaan ze proberen de eerste baby in jaren te bezorgen.

Eerlijk is eerlijk: de verwachtingen waren erg laag. De film kreeg geen marketingmachine achter zich, en bleef in vergelijking met andere animatiefilms in 2016 zo’n beetje onder de radar. Maar het lichtvoetige Storks bleek erg grappig en was ideaal als entertainment voor de hele familie.

Hoewel de film geen onderliggende boodschap bevat zoals we gewend zijn van de films van concurrent Pixar, lagen we toch enkele keren onder onze stoel van het lachen. Vooral de scènes met de roedel wolven zijn hilarisch, of het stiltegevecht met pinguins tegen het einde van de film.

De rest van de humor hangt grotendeels af van het stemwerk van Andy Samberg die het hoofdpersonage Junior speelt. Veel staat of valt met of je hem grappig vindt of niet. Wij waren alvast gewonnen voor zijn humor.

De kids moesten dan weer vaak lachen om de fysieke kapriolen van Junior, zoals de scène waarin hij herhaaldelijk tegen de glazen platen loopt.

Niet elke grap is natuurlijk even geslaagd: het personage Pigeon Toady voelt vaak als overbodig en erbij gesleurd aan. In een Pixar of Dreamworks film was die allang op het tekenbord overboord gegooid.

De Blu-ray oogt al erg goed, wat vaak het geval is bij animatiefilms, maar de Ultra HD Blu-ray staat nog een stapje hoger. De film wordt aangeboden in de gebruikelijke 2160p transfer en ziet er indrukwekkend uit. De animatie, hoewel wat cartoonesk opgevat, is rijk aan details.

De HDR (High Dynamic Range) die wordt toegepast is een meerwaarde en geeft de film bijna een 3D-gevoel. De kleuren spatten van het scherm dankzij het bredere kleurenpallet, details zijn goed zichtbaar in de donkere scènes en de helderwitte scènes verblinden je bijna.

De kleuren zijn rijk en gesatureerd, en zoals gezegd een upgrade in vergelijking met de Blu-ray. De baby’s en Tulip’s haar komen er goed uit. Ook de vacht van de wolven of de veren op de ooievaars zijn vakwerk.

Donkere fragmenten zoals de scène waarin Tulip en Junior worden gevangen genomen in de wolvengrot of de nachtelijke scène in de haven, tonen waar HDR toe in staat is. Schaduwen zijn erg diep maar details blijven goed bewaard. Let maar eens op het diepte-effect in de scène waarop Tulip en Junior over een brug met touwen lopen in de grot van de wolven.

Ook het finale luik van de film – met heel wat paarse en rooskleurige tinten – is een mooie demonstratie van HDR.

Een DTS-HD Master Audio 7.1 mix staat standaard in de Engelse taal op zowel de Ultra HD Blu-ray als de gewone Blu-ray. Wie naar de Vlaamse versie luistert moet het stellen met een Dolby Digital 5.1 soundtrack. Geen Dolby Atmos of DTS:X bij deze film.

De soundtrack leunt stevig op de voorste drie kanalen – links, center en rechts. Alles klinkt voldoende dynamisch terwijl de dialogen goed verstaanbaar zijn. Dit laatste is uiteraard van groot belang bij een animatiefilm waar de stemmen zowat de helft van de film dragen.

Ook het laag komt goed aan bod tijdens de actiescènes en als ondersteuning voor de muziek. De subwoofer heeft zijn bezigheid bij het produceren van het geluid van een waterval, explosies of het opstijgen van een helikopter. Wanneer het brievencentrum afglijdt van de ooievaarsrots wordt de sub goed aan het werk gezet.

De surroundkanalen zorgen voor extra sfeer en effecten waar nodig, hoewel de nadruk blijft liggen op de voorste drie kanalen.

De extra’s, die terug te vinden zijn op de Blu-ray, zijn wat aan de magere kant. Het audiocommentaar, op beide schijfjes, vonden we wel de moeite waard.

The Master: A Lego Ninjago Short (05:18), is dan weer een leuke knipoog naar de Lego Ninjago film die er later dit jaar aankomt.

Storks (Ultra HD Blu-ray) Film 8.1 Beeld 9.7 Geluid 8.5 Extra's 6 8.1 Storks is een bijzonder plezierige animatiefilm voor het hele gezin. Gekke momenten mochten er gerust wat meer zijn, maar we hebben er met het hele gezin van genoten. Storks is een bijzonder plezierige animatiefilm voor het hele gezin. Gekke momenten mochten er gerust wat meer zijn, maar we hebben er met het hele gezin van genoten.

Voor deze review bestaat onze set-up uit de Samsung UE55KS7000, de UBD-K8500 Ultra HD Blu-ray-speler – op dit moment de meest betaalbare Ultra HD-speler – en de Sonos PlayBar.

We testen ook dezelfde film, maar dan de Blu-ray-versie in een volledig uitgeruste cinemaruimte met een 7.1 luidspreker set-up die bestaat uit Klipsch-luidsprekers en een SVS subwoofer. Versterker van dienst is de Denon AVR-4520, als projector gebruiken we de uitstekende Sony VPL-HW55.

