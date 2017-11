Een jonge Peter Parker/Spider-Man die zijn sensationeel debuut heeft gemaakt in Captain America: Civil War, kijkt hoe zijn nieuwe identiteit als de webslingerende superheld aanvoelt. En dat is best okay, zoals blijkt uit onze review van de Blu-ray.

Filminfo

Columbia Pictures / Marvel Studios (2017) – 133 min. – Actie, Drama

Beeld

Beeldformaat: 2.39:1

Beeldresolutie: 1080p Blu-ray

Geluid

DTS-HD Master Audio 5.1 (Engels en Frans)

Ondertitels

Nederlands, Frans, Engels

De film

Spider-Man: Homecoming is gelukkig geen Origin-story, want die hebben we ondertussen al genoeg gehad in de vijf Spider-Man films van de voorbije jaren. Deze Spider-Man film speelt zich net af na de events in Captain America: Civil War. Peter Parker (Tom Holland) keer terug naar zijn normale leventje in Queens, New York.

Peter gaat nog naar school maar zit te popelen om weer de superheld te kunnen uithangen met de Avengers,. Zijn Avengers-contactpersoon Happy Hogan (Jon Favreau) laat hem echter op hete kolen zitten. Tot er een nieuwe vijand opduikt Peter’s pad kruist: The Vulture, gespeeld door de voortreffelijke Michael Keaton. (Zou zijn film Birdman hier voor iets tussen zitten?)

De Brit Tom Holland is perfect gecast als Peter Parker. Hij ziet er piepjong uit en is door zijn turnverleden – wat we leerden uit de extra’s – lenig genoeg om heel wat van de stunts zelf te doen.

Bovendien schudden de makers heel wat extra trucjes uit hun mouwen, zoals het opgewaardeerde Spider-Man-suit, afkomstig van niemand anders dan Tony Stark himself (Robert Downey Jr.). Tony Stark maakt tijdens de film regelmatig een cameo, fysiek en niet-fysiek.

In deze film zie je Spider-Man voor de verandering niet eens swingen tussen wolkenkrabbers maar krijgen we leuke stukjes te zien hoe Peter Parker omgaat met de talloze manieren om spinnenwebben af te schieten. Dat komische element blijft de ondertoon gedurende de ganse film. Dat is trouwens een thema dat je in steeds meer Marvel-films ziet opduiken.

Ondanks de lengte van de film – meer dan twee uur – hebben we ons goed vermaakt. We zien hoe New York en bij uitbreiding de Amerikaanse samenleving er uit ziet na de buitenaardse aanvallen en de supersterrenstatus van de Marvel-helden. Samen met Sony is Marvel er goed in geslaagd om Spider-Man op te nemen in het Avengers-universum, en hem toch een volledige eigen identiteit te geven.

Tom Holland is wat ons betreft de beste Spider-Man tot hiertoe, met een mooie mix tussen humor en drama. Een superheldenfilm staat of valt ook met een sterke schurk, en gelukkig is dat hier het geval. Michael Keaton blinkt uit als The Vulture, wiens karakter in de eerste minuten van de film perfect wordt ingeleid.

Beeld

Spider-Man: Homecoming ziet er in 1080p Blu-ray uitstekend uit. De film, die digitaal werd opgenomen toont heel wat details en uitstekende kleuren. Het blauw en rood van het pak van Spider-Man springt in het oog, en contrasteert mooi met het donkere/grijze kleurenpallet van New York en de vele nachtelijke scènes.

Ook de outfit – of moeten we zeggen machine – van Vulture is knap weergegeven. Wie goed kijkt kan zelfs sporen van deuken en krassen onderscheiden op de metalen vleugels.

De iets grotere shots, waar veel special effects aan te pas komen, lijken ons iets te zacht, en aan de scène op het Washington Monument had wat extra tekenwerk mogen besteed worden.

Geluid

Op de Blu-ray treffen we jammer genoeg enkel een 5.1 geluidsmix aan in DTS-HD, en da’s jammer want de Dolby Atmos soundtrack blijft gereserveerd voor de 4K Ultra HD Blu-ray. Niettemin klinkt de 5.1-mix goed en krachtig, met talloze geluidseffecten ter ondersteuning van explosies, de buitenaardse pistolen en de scènes met de Vulture.

De surroundkanalen geven de achtergrondgeluiden van een stad als New York goed weer. Dialogen zijn perfect verstaanbaar.

Extra’s

De extra’s zijn goed voor meer dan 1 uur kijkplezier. We onthouden vooral Searching for Spider-Man (8 min) waar de keuze voor Tom Holland uit de doeken wordt gedaan en we het nodige stuntwerk zien; en The Spidey Study Guide, een pop-up track die tijdens het afspelen van de film talloze referenties maakt naar de strips.

Spider-Man: Homecoming is sinds 15 november 2017 verkrijgbaar op DVD, Blu-ray en Ultra HD 4K Blu-ray.