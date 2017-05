Filmreview: Sing (Ultra HD Blu-ray)

Sing is wat het is: een leuke animatiefilm die dankzij het enthousiasme van het animatieteam, bekend van de hits Minions en Pets, makkelijk wegkijkt. Muziek is de rode draad en dus ook voor de audio is dit schijfje het kopen waard.

Filminfo

Universal (2017) – 108 minuten – Animatie, Familie





Beeld

Beeldformaat: 1.85:1

Beeldresolutie: 2160p/24 Ultra HD Blu-ray

Geluid

Dolby Atmos (Engels, Frans)

Dolby Digital Plus 7.1 (Nederlands)

Dolby Digital 5.1 (Vlaams)

Ondertitels

Nederlands, Frans

Film

De koala Buster Moon (Matthew McConaughey) organiseert een zangwedstrijd om de teloorgang van zijn theater af te wenden. De wedstrijd trekt heel wat individuen aan en uiteindelijk mogen vijf finalisten opdraven: het varken Rosita (Reese Witherspoon), het stekelvarken Ash (Scarlett Johansson), de muis Mike (Seth MacFarlane), de verlegen olifant Meena (Tori Kelly) en gangster-gorilla Johnny (Taron Egerton).

Sing is een leuke film maar de moppen zijn – voor volwassenen toch – wat aan de flauwe kant en alle clichés uit talentenjachten à la American Idol worden bovengehaald. Sing haalt daarom niet het niveau van een klassieker als Zootopia of Inside Out. Voor de kids daarentegen is het een leuke animatie-musical die hen laat kennismaken met het theater.

Hoewel er heel wat personages opduiken in Sing krijgt elk figuurtje toch voldoende aandacht. En dat is misschien nog het meeste aantrekkelijke aspect van de film. Een personage zoals Meena, dat vooral tegen zichzelf moet vechten, kon ons erg bekoren. Of het varken Rosita, dat een uitweg zoekt uit haar huismoeder-leventje met tientallen kleine biggetjes.

Beeld

Al vanaf de openingsscène in Buster Moon’s theater spatten de kleuren van het scherm en zie je al meteen het verschil tussen de Blu-ray en de Ultra HD Blu-ray. Deze laatste krijgt heel wat extra helderheid mee waardoor de HDR-effecten zoals de podiumverlichting of reflecties er beter uit komen.

In andere fel verlichte buitenscènes lijkt men dan weer net ietsje te ver te zijn gegaan zodat de witte muis Mike er wat bleekjes begint uit te zien en details verdwijnen.

Donkere scènes om de HDR te beoordelen zijn er amper maar ook hier zie je toch lichte verschillen met de gewone Blu-ray.

Het kleurenpalet blijft gedurende de hele film een genot om naar te kijken. De kleuren in de 4K-versie zijn net dat tikkeltje rijker. Het theater, de kostuums en de stad krijgen daardoor meer energie.

Wat de Ultra HD resolutie aangaat zien we de extra pixels niet echt terug in de beelden. Het is vooral de extra helderheid en het contrast door HDR dat voor meer diepte en details zorgt. Dat zie je duidelijk aan de dieren. Een kleine rimpel rond de ogen, de fijn uitgewerkte haartjes of het lederen jasje van Johnny de gorilla, dat er net wat ruwer uitziet.

Qua resolutie is het dan ook niet verwonderlijk dat de Ultra HD Blu-ray een opgeschaalde versie is van de 2K-bioscoopversie.

Geluid

Op zowel de Blu-ray als de Ultra HD Blu-ray staat een Dolby Atmos mix. Die konden we in onze set-up niet testen dus moesten we het stellen met de 5.1 en 7.1 soundtracks.

Op verschillende momenten worden alle kanalen aangesproken. De beste scène blijft bewaard tot op het einde wanneer het theater onder water wordt gezet en het volledige gebouw instort.

Uiteraard is er in deze animatiefilm een belangrijke rol weggelegd voor muziek. Die klinkt uitstekend door onze luidsprekers. Zowat de hele popgeschiedenis komt door middel van tientallen klassiekers in sterk ingekorte versie aan bod. Liefst 85 nummers passeren de revue. Voor de kids zonder meer een leuke introductie in de popmuziek.

Extra’s

De enige extra’s op de Ultra HD Blu-ray zijn drie mini filmpjes – allen in 4K en HDR – die elk minder dan 5 minuten lang zijn. Onderhoudend maar niet briljant. Voor de overige extra’s zal je de Blu-ray schijf moeten bovenhalen.

Filmreview: Sing (Ultra HD Blu-ray) Reviewed by Ruud Van Der Heyden on May 23 . Sing is entertainment voor het hele gezin. Het enthousiasme doorheen de film en de 85 muzieknummers houden de swung er in! Sing is entertainment voor het hele gezin. Het enthousiasme doorheen de film en de 85 muzieknummers houden de swung er in! Rating: 4.1 Reviewed byonRating:

Sing (Ultra HD Blu-ray) Film 7.5 Beeld 9.4 Geluid 8.5 Extra's 7.2 8.2 Sing is entertainment voor het hele gezin. Het enthousiasme doorheen de film en de 85 muzieknummers houden de swung er in! Sing is entertainment voor het hele gezin. Het enthousiasme doorheen de film en de 85 muzieknummers houden de swung er in!

Onze set-up

Voor deze review bestaat onze set-up uit de Samsung UE55KS7000, de UBD-K8500 Ultra HD Blu-ray-speler – op dit moment de meest betaalbare Ultra HD-speler – en de Sonos PlayBar.

We testen ook dezelfde film, maar dan de Blu-ray-versie in een volledig uitgeruste cinemaruimte met een 7.1 luidspreker set-up die bestaat uit Klipsch-luidsprekers en een SVS subwoofer. Versterker van dienst is de Denon AVR-4520, als projector gebruiken we de uitstekende Sony VPL-HW55.

Reageer