De relatie van een koppel wordt op de proef gesteld als er een ongenode gast bij hun afgelegen woning verschijnt en hun rustig bestaan op de helling zet.

Filminfo

Paramount Pictures – 121 minuten – Thriller, Horror

Beeld

Beeldformaat: 2.39:1

Beeldresolutie: Blu-ray (1080p)

Geluid

Dolby Atmos 5.1 (Engels)

Ondertitels

Nederlands, Frans, Engels

De film

Regisseur en schrijver van Mother!, Darren Aronofsky, kennen we van eerder werk als Requiem for a Dream (2000), The Wrestler (2008) en Black Swan (2010). Met zijn laatste film Noah (2014) kreeg hij voor de eerste maal een groot budget ter beschikking maar de films was niet het succes dat de geldschieters voor ogen hadden. Terugkeer dus voor Aronofsky naar de low-budget film met Mother!

Het getrouwde koppel Him (Javier Bardem) en Mother (Jennifer Lawrence) woont samen in een huis, afgesloten van de buitenwereld. De relatie tussen beiden is koud en afstandelijk. Hij kampt als dichter met een writer’s block en krijgt geen woord op papier; zij wil het hem zo comfortabel mogelijk maken en is bezig met de woning een opknapbeurt te geven. Die woning, het ouderlijke huis van Him, is jaren geleden volledig afgebrand en enkel een kristallen bol is overgebleven. Die bol kreeg een speciaal plekje in het bureau van Him.

Op een dag arriveert er een oudere man (Ed Harris) die de woning verkeerdelijk als Bed & Breakfast ziet. Hij blijkt ook een grote fan van de dichter te zijn, en Him biedt de man een slaapplaats aan zonder Mother te consulteren. Dat leidt al snel tot zichtbare irritaties bij haar. Wanneer ook Woman (Michelle Pfeiffer), de vrouw van de oudere man ten tonele verschijnt, blijkt dat het begin van een reeks ongenodigde gasten en gebeurtenissen.

Al snel is duidelijk dat de woning, een symbool voor warmte en geborgenheid, het centrale personage van de film is. Die warmte komt onder druk te staan wanneer onbekende gasten, wiens naam we nooit te weten komen, respectloos met de woning omgaan.

De camera volgt nauwgezet Lawrence met een afwisseling van close-ups en beelden vanuit haar perspectief. Doorlopend zien we emoties als irritatie, verbazing, ongeloof en boosheid op haar gezicht wanneer ze wordt geconfronteerd met die externe en ongewone gebeurtenissen. Als kijker worden we daardoor in haar perspectief geduwd en ervaren we zelf de irritaties en haar pogingen om een greep te krijgen op die nieuwe ontwikkelingen.

De bioscooprelease van Mother van regisseur Darren Aronofsky zorgde voor heel wat controverse. De film werd op gejuich onthaald en hier en daar als meesterwerk bestempeld; anderen vonden het dan weer rijp voor de prullenbak. Feit is dat de film, zelfs als je de betekenis ervan nooit achterhaald (als dat dan al moet), je niet onverschillig laat en onder je huid kruipt.

Aronofsky zelf heeft gezegd dat veel van het plot geïnspireerd is op elementen uit de Bijbel en dus is symboliek niet ver te zoeken. Maar de film bevat ook enkele horror- en thrillermomenten, met een mysterieus bloedende vloer en een kelder met een verborgen kamer. Zeker is dat het derde gedeelte van de film zal bepalen wat je van de film vindt. Ofwel haak je af, ofwel grijpt de film je bij de keel.

Beeld

In de beelden op de Blu-ray zijn zowat alle kleuren door de makers verwijderd, en blijft er enkel een groen-bruin kleurenpallet over. Het bloed is net rood genoeg om het te onderscheiden. Ondanks de opnames op 16mm-film zijn de beelden scherp en detailrijk. De afwerking van muren en vloeren is levensecht, de lichtinval in de woning knap.

Geluid

De film krijgt op de Blu-ray verrassend het gezelschap van een Dolby Atmos-track. Maar na het bekijken van de film vinden we de keuze voor dit formaat best goed passen. Omdat alles vanuit het perspectief van Mother is gefilmd, en we ons al snel in haar plaats bevinden, horen we rondom ons stemmen en geluiden in de woning.

Opvallend is dat componist Jóhann Jóhannsson zowat de hele filmmuziek heeft laten vallen in post-productie.

Extra’s

Als extra’s niet veel bijzonders. Het halfuur durende Mother! the downward spiral geeft ons een blik achter het productieproces; terwijl het korte The Makeup FX of Mother! dieper ingaat op de special effects.

Mother! verschijnt op DVD en Blu-ray vanaf 24 januari 2018.