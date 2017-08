Filmreview: Life (Blu-ray)

Zes wetenschappers aan boord van het internationaal ruimtestation ISS slagen er in om een ruimtesonde afkomstig van Mars te koppelen aan het ISS. Blijkt dat in één van de bodemmonsters van Mars ook een levend organisme zit dat zo het bestaan van buitenaards leven bevestigt.

Maar door een mislukt experiment van één van de bemanningsleden groeit dat kleine, onschuldige organisme razendsnel uit tot een erg gevaarlijk monster dat de wetenschappers gaat opjagen als prooien. Bovendien tikt de tijd: het wezen wordt met de minuut groter, sterker en intelligenter. En het is volkomen onduidelijk hoe je het moet doden. Er zit voor de wetenschappers niks anders op dan te verhinderen dat het wezen ooit een voet op aarde kan zetten.

Sony Pictures (2017) – 104 minuten – Science Fiction, Thriller



Beeldformaat: 2.39:1

Beeldresolutie: Blu-ray 1080p/24

DTS-HD Master Audio 7.1 (Engels)

Nederlands, Frans

Het verhaal zie je al van mijlenver aankomen: originaliteit is ver te zoeken en op dat vlak is Life niks anders dan de zoveelste Alien-kloon. Het moet lukken dat ook net dit jaar Alien: Covenant in de cinema liep.

Hoewel de scenaristen van Deadpool achter het verhaal zitten lijken ze hun creativiteit uit die film deze keer thuisgelaten te hebben. Filosofisch mijmeren over het ‘leven’ zit er niet in, en ondanks het opdraven van goede acteurs zoals Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson en Jake Gyllenhaal krijgen ze niet de dialogen om het verhaal of hun personage naar een hoger niveau te tillen.

De scènes in en rond het ruimtestation doen ons trouwens sterk denken aan de film Gravity, en aan het Oscar-winnende camerawerk van Emmanuel Lubezki. En dan vooral de lange take van zeven minuten in het begin van de film waarbij men de ruimtesonde probeert binnen te halen. Knap en een mooie inleiding voor de omgeving waarin de hele film zich het volgende anderhalf uur zal afspelen: het claustrofobische ruimtestation ISS.

De uitwerking van het organisme, die dan nog de naam Calvin meekrijgt, laat te wensen over en is niet meer dan een veredelde ruimte-inktvis. Dat onze Calvin vaak in beeld is, komt bovendien de spanning in de film niet ten goede. De angst die H.R. Giger’s originele creatie in Alien oproept blijft toch de benchmark.

Als de personages dan nog in al hun empathie met de medebewoners van het ISS vergeten luiken te sluiten om het monster voorgoed zuurstof te ontnemen, en bij uitbreiding te verhinderen dat het ooit de aarde zal bereiken, komt dat de geloofwaardigheid van de film niet ten goede.

Ondanks de tekortkomingen en het gebrek aan originaliteit kijkt de film toch vlotjes weg en zijn er amper dode momenten. De goede soundtrack (DTS-HD MA 7.1) helpt daar zeker bij. Wanneer het fout begint te lopen voor de wetenschappers houdt de voortdurende aanzwellende soundtrack de vaart in het verhaal.

De extra’s bestaan uit 6 verwijderde scènes, dagboeken van de astronauten en drie featurettes: de creatie van Calvin; de uitdagingen om gewichtloosheid te verfilmen; en hoe je een thriller in de ruimte maakt.

