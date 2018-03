De meeste fans weten ondertussen dat het productieproces van de film niet over een leien dakje liep en dat de toon van de film halverwege de productie werd veranderd. Na een tragische gebeurtenis in het privé-leven van regisseur Zack Snyder werd Joss Whedon (van The Avengers) binnengehaald om Justice League te herschrijven en enkele scènes opnieuw te filmen. Ook al omdat de kritiek op Suicide Squad niet van de poes was, dachten de filmbonzen er iets aan te moeten doen.

Het resultaat is er ook naar. Er is geen duidelijke lijn te herkennen in het verhaal en de personages, en dat de filmstudio de afspeelduur ook nog eens beperkte tot twee uur heeft geen goed gedaan aan de uitwerking van sommige personages en de onderlinge relaties. Zo zijn The Flash en Cyborg best interessante personages maar worden ze halsoverkop geïntroduceerd.

Die nieuwkomers, waaronder ook Aquaman, verrijken wel degelijk de film maar eerst een paar introductiefilms over deze personages hadden gemogen om de emotionele connectie als kijker te maken. Niet iedereen heeft immers de comic books gelezen. Dat gezegd zijnde zorgt de toevoeging van deze extra karakters voor grappige momenten, waarbij de meeste humor gereserveerd bleek voor The Flash, zo’n beetje DC’s variant op Marvel’s Spiderman.

We zouden bijna het plot vergeten. Een slechterik, Steppenwolf, wil de aarde koloniseren door drie magische kubussen samen te brengen. Maar daar gaat Batman (Ben Affleck) een stokje voor steken. Hij verzamelt enkele superhelden rond hem: Wonder Woman (Gal Gadot), de uit de doden herrezen Superman (Henry Cavill), The Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) en Aquaman (Jason Momoa). De rest kan je al raden zeker? Wie schrijft die onzin in Hollywood? Verstand op nul maar weer dus! Gelukkig helpt de beeld- en geluidskwaliteit er ons bovenop, waardoor we de film vlotjes uitkeken zonder een moment van verveling.

Beeld

Encoding: HEVC / H.265

Resolutie: 2160p of 4K

Dolby Vision: Ja

HDR: Ja

Beeldverhouding: 1.85:1

Speelduur: 120 min.

Net zoals de uitstekende transfers van Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad en Wonder Woman, is ook de beeldkwaliteit op deze 4K Ultra-HD van Justice League van de hoogste kwaliteit.

Geen echte 4K! Met een opnameformaat van 1:85:1 of breedbeeld vult de film het volledige scherm van je tv. Zo kan je des te beter genieten van het uitstekende contrast en de kleuren van deze film. De film werd opgenomen op 35mm film waardoor de beelden een organische look en de nodige ruis verkrijgen. Omdat de film werd afgewerkt in een 2K Master, en voorzien werd van HDR10 en Dolby Vision, kunnen we niet van echte 4K spreken.

Toch is de beeldkwaliteit uitstekend, zonder te spreken van referentiekwaliteit. Vooral de details zoals de outfits van onze superhelden steken er wat mij betreft uit. Ook de detaillering in de gebruikte sets is knap, en bij close-ups zien we de fijnste onregelmatigheden in de gezichten.

In bepaalde scènes zit bijzonder veel diepte zoals de eerste ontmoeting tussen Batman en Aquaman in een verafgelegen kustdorpje, of het maisveld rond Superman’s ouderlijke huis. Die laatste scène is ook een schitterende demo voor een ander aspect waar deze UHD Blu-ray in uitblinkt: High Dynamic Range of HDR. De kleuren van de zonsondergang zijn enig mooi.

Het gebruik van meer kleur is opvallend, waardoor Justice League een stuk lichter en levendiger is dan de andere ‘donkere’ films uit het DC-universum.

Minpunten gezien? Voor 4K-films gaan ze toch eens de kwaliteit van de CGI moeten optrekken. Omdat al de rest er zo scherp en detailrijk uitziet, vallen de minste onvolkomenheden op. Ook de houterigheid van Steppenwolf is bij verschillende scènes storend.

Geluid

Audioformaten: Dolby Atmos (Engels), DTS-HD MA 5.1 (Engels)

Ondertitels: Nederlands en Frans

Zowel de Ultra HD Blu-ray als de gewone Blu-ray zijn voorzien van een Dolby Atmos audiotrack, en dat is vandaag eerder een uitzondering aan het worden. Ditmaal geen Hans Zimmer die voor de soundtrack instaat maar Danny Elfman die teruggrijpt naar het geluid uit de Batman-films van de jaren ‘90. Best ok, maar we zijn de muziek al snel vergeten.

Wat onthouden we? De heel dynamische soundtrack waarbij zowat alle kanalen regelmatig worden aangesproken, en waar dialoog nooit verloren gaat en alles mooi in balans is.

De leukste Atmos-momenten? Wonder Woman die door glas springt; Cyborg die de lucht invliegt; en Superman die gewelddadig uit de doden opstaat.

Subwoofergeweld? Hieraan geen gebrek bij de talloze explosies en gevechten, de komst van Steppenwolf in de wereld van de Amazones via een soort koker; of de scènes met water.

Surroundeffecten? De achterste kanalen worden in elke actiescène aangesproken. We onthouden vooral de voorbijvliegende Parademons, de alien-slaafjes van Steppenwolf.

Leuke geluidseffecten? The Flash wanneer hij zijn snelheidskrachten activeert.

Extra’s

Jammer genoeg geen Extended Cut of een speciale Zack Snyder-versie, en zelfs geen audiocommentaar van de regisseur. Heel wat van de extra’s lijken bovendien opgenomen te zijn vooraleer Joss Whedon aan boord kwam.

Beste extra’s? In Scene Studies krijg je een kijkje achter de schermen van verschillende actiescènes zoals Wonder Woman die de gegijzelden redt of het tunnelgevecht. Zo zie je wat echt was en welke effecten nadien werden toegevoegd.

Overzicht van de extra’s?