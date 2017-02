Filmreview: Jason Bourne (4K Blu-ray)

De terugkeer van Paul Greengrass en Matt Damon in deze vijfde Jason Bourne-film doet het beste verhopen, maar toch kan deze episode niet de verwachtingen inlossen en nestelt hij zich bij één van de minste films in de Bourne-reeks.

Filminfo

Universal Pictures Benelux (2016) – 123 minuten – Actie, Thriller





Beeld

Beeldformaat: 2.40:1

Beeldresolutie: 4K Ultra HD 2160p/24

Geluid

DTS:X Master Audio (Engels), DTS Headphone:X (Engels)

Ondertitels

Nederlands, Engels, Frans, Duits

Film

Bijna tien jaar nadat we de ex-geheimagent voor het laatst aan het werk zagen, katapulteert Bournes explosieve terugkeer hem een heel nieuw tijdperk binnen.

Dit keer wordt de dodelijkste agent van de CIA uit de schaduw en in de val gelokt. Op acteervlak krijgt Damon uitstekend weerwerk van Oscarwinnares® Alicia Vikander (Ex Machina, The Danish Girl), Vincent Cassel (Black Swan, Irréversible) en Oscarwinnaar® Tommy Lee Jones (Captain America: The First Avenger, No Country for Old Men). Julia Stiles (The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum) kruipt voor de vierde keer in de huid van Nicky Parsons, één van de weinige personen op wie Bourne echt kan vertrouwen.

De look & feel van deze vijfde film lijkt wel een afspiegeling van de eerste twee Bourne-films met Greengrass en Damon, en voegt niks nieuws toe. Het magere plot helpt ook al niet.

Matt Damon doet zijn uiterste best, maar zonder substantie loopt hij verloren in de verschillende actiescènes. En van dergelijke scènes zijn er genoeg: ze maken de film toch best genietbaar om naar te kijken. De achtervolgingsscène in Las Vegas is zowel in 4K Ultra HD als Blu-ray een pareltje. Dus wie van actie houdt krijgt nog altijd een betere film voorgeschoteld dan heel wat andere gedrochten die we kunnen bekijken.

Beeld

Zoals gezegd is de typische stijl van regisseur Greengrass aanwezig: verwacht je dus maar aan heel wat shaky camerawerk zoals in de twee vorige Bourne-films met Greengrass aan het roer.

Jason Bourne is opgenomen met verschillende bronnen zoals film (35mm en 16mm) als digitaal en naar verluidt afgewerkt in een 2K DI. Het is die laatste versie die zijn weg gevonden heeft naar deze Ultra HD Blu-ray. In de 4K-versie blijven alle details mooi overeind en is er opmerkelijk minder ruis te zien dan bij de Blu-ray versie. Vooral in sommige scènes en shots die minder actie bevatten is de verbeteringen duidelijk zichtbaar.

De nachtelijke openingsscène in Athene is zo levensecht dat je bijna vanop de eerste rij de protesten meemaakt. En ook overzichtshots en beelden van plaatsen zoals Berlijn of Ijsland bulken van details die je op de Blu-ray niet opmerkt.

Elke porie op het gezicht van Matt Damon is in 4K duidelijk zichtbaar. En grafieken en tekst op de computerschermen winnen aan details. Vooral als je dergelijke beelden vergelijkt met de Blu-ray valt dat op.

Het kleurenpalet is vrij koel van opzet, maar de kleuren blijven wel accuraat. Vooral het HDR-aspect is een meerwaarde voor Ultra HD Blu-ray. Door meer details in extra licht of donkere scènes aan te bieden, zijn de beelden natuurlijker. De ‘Strip’ in Las Vegas is een mooie demonstratie van wat die extra kleuren kunnen bieden: de lichtjes van wagens, casino’s en hotels zijn een lust voor het oog.

Geluid

De soundtrack van John Powell en David Buckley zit bomvol lage tonen die de vaart en dynamiek in de film houden. De DTS:X soundmix wordt door ons systeem vertaald naar een DTS-HD Master Audio 7.1 geluid.

De surroundkanalen mogen alle registers open trekken tijdens de talloze actiescènes zoals met de achtervolging op de Las Vegas Strip en het finale gevecht.

Extra’s

De extra’s zijn niet zo uitgebreid maar wel erg interessant voor de echte Bourne-fans.

Je hoort waarom Matt Damon de rol terug wou opnemen in Bringing Back Bourne (8:15, HD); hoe Matt Damon werd getraind voor de vechtscènes in de film (Bourne to Fight (18:13, HD); en – deze is de meest indrukwekkende – hoe ze concreet de Strip in Las Vegas hebben afgesloten (Las Vegas Showdown (14:56, HD) om de achtervolgingsscène op te nemen.

Onze set-up

Voor de review van de Ultra HD-versie bestaat onze set-up uit de Samsung UE55KS7000, de UBD-K8500 Ultra HD Blu-ray-speler – op dit moment de meest betaalbare Ultra HD-speler – en de Sonos PlayBar.

We testen ook dezelfde film, maar dan de Blu-ray-versie in een volledig uitgeruste cinemaruimte met een 7.1 luidspreker set-up die bestaat uit Klipsch-luidsprekers en een SVS subwoofer. Versterker van dienst is de Denon AVR-4520, als projector gebruiken we de uitstekende Sony VPL-HW55.

