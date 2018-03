Blade Runner 2049 op 4K UHD Blu-ray is een uitgave die je niet mag missen. De opvolger van de klassieker uit 1982, hoewel een opvolger eigenlijk niet nodig was, is indrukwekkend, doet zijn voorganger alle eer aan en voegt zelfs nog wat extra elementen toe.

Filminfo

Sony Pictures – 163 minuten – Science Fiction

Beeldformaat: 2.40:1

Beeldresolutie: Ultra HD Blu-ray (2160p) en Blu-ray (1080p)

Geluid: Dolby Atmos 7.1, Dolby True HD 7.1 (Engels) op UHD Blu-ray; en DTS-HD MA 5.1 (Engels) op Blu-ray

Ondertitels: Nederlands, Frans, Engels

De film

Het plot is als volgt. K (Ryan Gosling) is een Blade Runner, een soort huurmoordenaar die de kost verdient door op zoek te gaan naar oudere ‘replicants’ die niet een ingebouwde levensduur hebben en dus buiten werking moeten gesteld worden. K is zelf een replicant, maar dan een heel menselijke. Zijn dagelijkse routine bestaat uit gaan werken en thuiskomen bij zijn AI-vriendin Joi (Ana De Armas). Maar dan ontdekt hij iets wat de volledige maatschappij in 2049 op losse schroeven zet.

Met onder andere films als Sicario, Prisoners en het zijn meeste recente Arrival heeft regisseur Denis Villeneuve de voorbije jaren een uitstekende reputatie uitgebouwd. In deze film neemt Villeneuve neemt de tijd om zijn verhaal te vertellen en de wereld waarin Blade Runner zich afspeelt rustig op de kaart te zetten. In die zin bouwt Villeneuve voort op wat Ridley Scott met de eerste Blade Runner hem voordeed. Ditmaal krijgen we wat meer te weten over plekken buiten Los Angeles.

De film is een visueel feest voor de ogen met verschrikkelijke dystopische landschappen waar het de hele dag regent of sneeuwt, waar planten en dieren zijn uitgestorven en slechts bij mondjesmaat de zon komt piepen tussen de dikke smogbrei die het Los Angeles uit 2049 elke dag omhult.

Verwacht je niet aan flitsende sci-fi actie, maar een trage onderdompeling in het jaar 2049. Alle shots zijn zorgvuldig gewikt en gewogen, en met een looptijd van 163 minuten is de film bijzonder lang. Eén van de kritieken op de film is dat alles te langdradig is en te veel wordt uitgesponnen. Zelf vonden we dat allerminst, maar voor wie liever popcorn sci-fi ziet à la Star Wars of Star Trek kan deze film een tegenvaller zijn.

Het is ook een film die je gerust enkele malen opnieuw kan bekijken. Zo werden ons bij een tweede kijkbeurt heel wat zaken duidelijker. Zo lijken de replicanten misschien wel menselijker te zijn dan de mens zelf. En dat ook zij een verlangen naar ‘mens zijn’ ontwikkelen, met een ziel, gevoelens en liefde. De film heeft dus een stevige basis om verder op te filosoferen.

Beeld

Blade Runner 2049 is één van de best ogende sci-fi films die we de afgelopen jaren zagen. De legendarische cinematograaf Roger Deakins is verantwoordelijk voor de beelden en elke scène ziet er daardoor grandioos uit. Hij kreeg dan ook terecht een eerste Oscar in zijn carrière, na een reeks van liefst 13 oscarnominaties. Deakins trok zich ook de postproductie in het 4K DI persoonlijk aan waardoor de Ultra HD Blu-ray er schitterend uit ziet. Wie een volledig werkende 4K-opstelling heeft, raden we zeker de 4K Blu-ray aan. En als dat kan: bekijk hem op een zo groot mogelijk scherm.

De reden is simpel: Blade Runner 2049 werd volledig digitaal gefilmd, in een resolutie van 3,4K. Dat is dus bijna de originele 4K-resolutie, en dat zie je ook terug in de Ultra HD Blu-ray. De scherpte zorgt ervoor dat Blade Runner 2049 er nog iets realistischer uitziet. In een film waar de gezichtsuitdrukking van de karakters meer betekenen dan hun dialogen zijn die extra scherpte en details welgekomen. De HDR-beelden (HDR10, geen Dolby Vision) voelen ook nergens geforceerd aan.

Niettemin ziet ook de gewone Blu-ray er fantastisch uit. Doordat de regisseur en cameraman zich niet van locatie naar locatie haasten met hun beeldwerk, krijgen we ruimschoots de tijd om alle beelden in ons op te nemen, zoals het okerkleurige interieur van Wallace’s gebouw waar tijdens de wandeling door de archieven op een bijzondere manier met licht werd gespeeld.

Uit de extra’s leren we trouwens dat Villeneuve geen fan is van die groene schermen waar achteraf special effects aan worden toegevoegd.

Geluid

De 4K Ultra HD Blu-ray heeft op geluidsvlak één groot voordeel tegenover de standaard Blu-ray: een Dolby Atmos soundtrack. Dat wordt een Dolby TrueHD 7.1 soundtrack voor wie geen Dolby Atmos kan afspelen. De Blu-ray moet het stellen met een, nog steeds uitstekende DTS HD-MA 5.1 soundtrack.

De soundtrack van Hans Zimmer is een echo van de originele Vangelis-soundtrack uit de eerste film, en dat kan voor sommigen misschien te veel een kopie lijken. Wat ons betreft sluit de soundtrack naadloos aan op de voorganger.

Op geluidsvlak steken volgende fragmenten er voor ons uit: het landen van de wagen van K in het begin van de film (3’30”) en ook het moment wanneer er wordt geschoten op zijn wagen (60’). Bovendien wordt in de film onze subwoofer goed aan het werk gezet, en spuwt die regelmatig dreigende tonen uit.

Extra’s

Qua bonusmateriaal treffen we (op de Blu-ray) de featurette “Designing the World of Blade Runner 2049:” aan (21 min) – een leuke introductie – en bijzonder interessant drie kortfilms of prologen die voorafgaan aan Blade Runner 2049. Namelijk 2022: Blackout; 2036: Nexus Dawn en 2048: Nowhere to Run. Villeneuve vond het noodzakelijk om de gebeurtenissen tussen de eerste en tweede film toch wat te verduidelijken.

Blade Runner 2049 is sinds 14 februari 2018 uit op DVD, Blu-ray en Ultra HD Blu-ray.