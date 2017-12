Baby (Ansel Elgort) is een jonge bestuurder van vluchtauto’s die gebruikt worden bij bankovervallen. Hij wil al langer uit het criminele wereldje stappen, maar het is pas bij het ontmoeten van Debora (Lily James) dat hij vaart achter zijn plannen wil zetten. Een mislukte overval gooit echter roet in het eten, en brengt zijn leven, liefde en vrijheid in gevaar.

Filminfo

Sony Pictures – 113 minuten – Actie

Beeld

Beeldformaat: 2.39:1

Beeldresolutie: 1080p Blu-ray

Geluid

DTS-HD Master Audio 5.1 (Engels)

Ondertitels

Nederlands, Frans, Engels

De film

Afgelopen zomer scoorde regisseur Edgar Wright een onverwachte hit met Baby Driver. Net zoals eerdere films van zijn hand (Shaun of The Dead) bouwt hij de film op rond een centraal concept. In het geval van Baby Driver is dat muziek die het ritme van de volledige film bepaalt.

Het gaat zelfs zo ver dat de muziek vaak synchroon loopt met de film. Het start al met de openingsscène waar Baby in de vluchtauto wacht op een trio van bankovervallers waaronder Jon Bernthal (The Punisher, The Walking Dead) en Jon Hamm (Mad Men).

Het nummer Bellbottoms (John Spencer Blues Explosion) wordt door Baby duchtig mee geneuried en op gedanst in de wagen, met de oortjes in. Wanneer de gangsters in de wagen stappen lijkt ook elke stuurbeweging, in de scène waar ze worden nagezeten door de politie, perfect getimed met de muziek. Het nummer duurt uiteindelijk vijf minuten, en zolang duurt ook exact die eerste openingsscène.

En zo gaat het eigenlijk de hele film voort: muziek en film die ritmisch met elkaar verbonden zijn. Bij elke nieuwe heist grijpt Baby naar de iPod met voor elke klus een geschikt nummer. Er is ook een reden waarom muziek zo belangrijk is voor Baby. Al van jongs af aan lijdt hij aan tinnitus of oorsuizen. Het luisteren naar muziek op iPods, gevonden in gestolen vluchtwagens, moet die pijn verzachten.

Het verhaal stelt op zich niet veel voor. Zo blijkt dat Baby vooral noodgedwongen in het criminele circuit actief is, namelijk om een openstaande schuld aan opdrachtgever Doc (Kevin Spacey) te vereffenen. Maar na de ontmoeting met de serveerster Debora wil hij dat wereldje snel achter zich laten. Een laatste klus blijkt er eentje te veel te zijn.

Hoewel er heel wat sterke acteurs gecast werden draait alles toch rond Baby. Hij spreekt via zijn muziek en waarom dat is kom je later in de film te weten. De heerlijk naïeve love story tussen Baby en Debora is pure cinema. Geen enkel moment blijft me beter bij dan wanneer beiden in het wassalon de oordopjes oortjes delen.

Naast de muziek moet je de film uiteraard ook zien voor de verschillende autoachtervolgingen in de Amerikaanse stad Atlanta. Die achtervolgingen werden op een meesterlijke manier in scène gezet door Edgar Wright, die amper een beroep deed op special effects.

Leuk om weten is dat Edgar Wright dit project al meer dan 20 jaar in de schuif heeft liggen, en een deel van de film in een videoclip heeft verwerkt. Die clip is overigens terug te vinden in de extra’s.

Beeld

De film ziet er op Blu-ray goed uit, maar van een Sony release hadden we toch iets meer verwacht. Ligt het aan het budget of eerder het kleurenpallet, het is moeilijk te zeggen, maar de Blu-ray kan gerust wat meer punch gebruiken. Sommige van de zwarte scènes neigen ook meer naar andere kleuren – blauw – dan puur zwart.

Niettemin is Baby Driver bewust een kleurrijke film, buiten enkele scènes in sepia en zachtere kleuren. De scène in het wassalon met Baby en Debora met de ronddraaiende kledij in de droogautomaten is een mooi voorbeeld van dat kleurgebruik.

De film heeft ook ietwat een onscherpe look, maar dat was blijkbaar een bewuste keuze van de regisseur, zodat de hoofdkleuren (in kledij en wagens) er beter uit kwamen. Jammer genoeg is het bijproduct heel wat ruis. We moeten wel opmerken dat er vaak op 35mm film werd geschoten.

Geluid

Bij een film waar er zo de nadruk ligt op muziek en geluiden is het jammer dat de Blu-ray enkel een DTS-HD Master Audio 5.1 track telt. Voor Dolby Atmos (of 7.1-geluid) moet je teruggrijpen naar de 4K UHD Blu-ray (die we niet konden reviewen). Misschien een commerciële beslissing van Sony?

Luistertip: De muziek uit de film Baby Driver (Spotify)

De muziek zit zo verweven in de film dat vaak alle registers worden opengetrokken. De dynamiek van de verschillende nummers hoor je in alle 5.1 kanalen. Dus wie een goede luidsprekerset heeft staan, zal lekker kunnen genieten van de uitstekende muziekkeuze. Tijdens de wat hevigere actiescènes wordt onze subwoofer goed aan het werk gezet, en natuurlijk ook als bij de muzieknummers zijn de extra lage tonen een pluspunt.

Op andere momenten, vaak tijdens de conversaties tussen de acteurs, is muziek dan weer volledig verdwenen. Dat er voor de film geen eigen soundtrack werd geschreven – de score – zit daar zeker voor iets tussen.

Extra’s

De extra’s die we bij de Blu-ray krijgen ontgoochelen niet en zijn – dat is zacht uitgedrukt – bijzonder uitgebreid.

De twee tracks met audiocommentaar van de regisseur en cinematograaf Bill Pope vinden we een echte aanrader. Humor en kennis wisselen elkaar constant af, en het oog voor detail en de passie van Edgar Wright spreekt boekdelen. Zo leerden we dat Atlanta eigenlijk een stad met veel groen is, en dat de regisseur niet wilde dat er veel bomen te zien waren tijdens de achtervolgingsscènes, zodat de film niet vergeleken kon worden met de klassieker in car chases Smokey and the Bandit.

Opmerkelijk is dat de regisseur ook de storyboards van liefst 8 scènes in een slideshow op de extra’s heeft gezet. Het toont hoe minutieus de regisseur te werk ging.

Baby Driver is verkrijgbaar sinds 29 november 2017 op DVD, Blu-ray en Ultra HD Blu-ray.