Het is het einde van de Koude Oorlog en de Berlijnse Muur staat op het punt te vallen, maar Brits geheim agent Lorraine Broughton (Charlize Theron) moet nog één missie voltooien: een lijst met de namen van geheime agenten uit de handen houden van de KGB, de geheime dienst van de voormalige Sovjetunie. Daarvoor werkt ze in Berlijn samen met de lokale bureauchef David Percival (James McAvoy).

Filminfo

Universal Pictures Benelux – 114 minuten – Actie, Mysterie, Thriller

Beeld

Beeldformaat: 2.40:1

Beeldresolutie: 4K UHD Blu-ray (2160p) en Blu-ray (1080p)

Geluid

DTS:X Master Audio 5.1 (Engels – UHD) en Dolby Digital 5.1 (Engels – Blu-ray)

Ondertitels

Nederlands, Frans, Engels

De film

Atomic Blonde gaat over spionnen en geheime agenten, maar een glamoureuse James Bond-film wordt het nooit. Wild is nog wel het beste woord wat bij de film past, met wilde actiecènes en gevechten en een wilde cinemataal met felle kleuren die contrasteren met het grauwe Oost-Berlijn uit 1989.

Dat regisseur David Leitch meewerkte aan het verrassende John Wick zie je ook in Atomic Blonde terug, zoals de typische lichtinval en het gewaagde kleurgebruik. Realisme is veraf in deze film, met veel lensflare en close-ups. Atomic Blonde is dan ook de verfilming van een graphic novel, en de look van de film heeft de bovenhand.

Deze film ga je dus wat ons betreft vooral kijken omwille van de uitgesproken stijl, waarbij het verhaal slechts een reden is om de stijl te tonen. Niet dat we ons een moment verveeld hebben, integendeel, je wordt meteen de film ingezogen.

De ster van de film is Charlize Theron die steeds meer als vrouwelijke actieheld op het voorplan treedt – zie Mad Max: Fury Road en Fast & Furious 8 – en nu dus Atomic Blonde, waarin ze de hoofdrol speelt en door haar charisma alle aandacht naar zich toetrekt. In de actiescènes staat ze flink haar mannetje, zoals in de ondertussen beruchte scène in het trappenhuis van een appartementsgebouw!

Tegenspeler James McAvoy is evengoed in vorm als de geschifte lokale spion. Toch leidt de visuele stijl wel een beetje de aandacht af van de karakters.

Beeld

We hadden het al over de uitgesproken kleurkeuze en visuele stijl. Op de 4K Blu-ray schakelen die nog een versnelling hoger, dankzij het grotere kleurenbereik (Wide Color Gamut) én de aanwezigheid van HDR (High Dynamic Range). Elke scène wordt zo nog net een beetje meer intens.

Grote stukken van de film spelen zich af in matig verlichte kamers en donkere steegjes, maar het contrast was telkens voldoende hoog om details te onderscheiden. Scènes zoals het MI6-interview in Londen (doorlopend in de film) of de nachtclub (in hoofdstuk 10) zijn mooie voorbeelden qua kleurgebruik en HDR.

Ook de piekhelderheid, zoals de lampen in scènes of de scènes bij daglicht, staat erg hoog. Voor LED-televisies met een mindere backlight kan dat problemen opleveren, en kan er uitwas zijn van die achtergrondverlichting naar de donkere gedeelten van het beeld. LED-televisies die een hogere piekhelderheid hebben kunnen dan weer beter om met clipping (verlies van tonal details) in de heldere gebieden en lenen zich iets beter om overdag tv te kijken.

Hoe dan ook: eens je Atomic Blonde met HDR ingeschakeld hebt bekeken, lijkt de stap naar Blu-ray de film geen recht aan te doen. Omgekeerd wie enkel de Blu-ray bekijkt, hoeft geen schrik te hebben: de stijl van de film blijft overeind (zo zagen wij hem de eerste maal in Blu-ray).

Atomic Blonde in 4K UHD scoort iets minder op resolutievlak. ‘t Is te zeggen: de scherpte is niet zo uitzonderlijk voor een 4K UHD. Dit heeft misschien te maken met het feit dat de 4K Blu-ray is ontsproten aan de 2K Digital Intermediate die in de bioscopen werd gebruikt.

Geluid

Voor de UHD Blu-ray staat er een DTS:X soundtrack paraat, het geluidsformaat dat we wel vaker aantreffen op de releases van Universal. We konden de soundtrack afspelen op de DTS:X compatibele soundbar HT-ST5000 van Sony.

Leestip: Wat is DTS:X?

De soundtrack is best intens met leuke nummers uit de jaren ‘80 en speciale geluidseffecten die de stijl van de film mooi ondersteunen. Het geluid en de muziek past ook wonderwel bij de verschillende scènes: of het nu een indoor nachtclub is, een verlaten hangar of straatscènes in Berlijn, en zelfs onder water.

Veel zogenaamde overhead effecten – geluid dat van bovenaf komt – zijn er niet. Dialogen zijn goed verstaanbaar. De subwoofer wordt stevig aan het werk gezet, onder meer via de popdeuntjes uit de jaren ‘80.

Luistertip: De soundtrack van Atomic Blonde (Spotify)

Extra’s

Als extra’s zijn er het commentaar van de regisseur en iets meer dan een half uur aan verwijderde scènes, twee storyboards en vier achter-de-schermen scènes. Wat ons betreft moet je zeker de acht minuten durende Anatomy of a Fight Scene gezien hebben. De rest is wat aan de magere kant.

Atomic Blonde is verkrijgbaar op DVD, Blu-ray en 4K Ultra HD Blu-ray vanaf 13 december 2017.