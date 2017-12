Met de app Files Go! vult Google een groot gemis in het Android ecosysteem aan. Voortaan kan je snel extra schijfruimte vrijmaken op je Android-smartphone.

Met de app Files Go! maak je niet alleen wat opslagruimte vrij op je telefoon, je kan er ook makkelijker bestanden mee terugvinden, back-ups van bestanden naar de cloud maken, en ze zelfs delen met andere telefoons.

In het Android OS was standaard zo’n oplossing niet aanwezig, en was je aangewezen op apps van derde partijen, die dan vaak nog betalend waren of minstens dubieus te noemen.

Snel opslagruimte vrijmaken

De app is opgedeeld in twee grote compartimenten: Opslag en Bestanden.

In het Opslag-gedeelte zie je hoeveel schijfruimte er nog vrij is op je telefoon. Bijzonder handig is dat de app je een aantal suggesties geeft om opslagruimte vrij te maken.

Zo kan er gezocht worden naar niet-gebruikte apps (eerst wel even gebruikerstoestemming geven voor de app) en kan je de tijdelijke bestanden van apps in het geheugen legen. Het zoekt ook naar bijvoorbeeld PDF-downloads die je met je telefoon hebt gedaan.

Ook geeft de app een lijstje met grote bestanden: vaak zijn dat filmpjes waarvan je misschien al een back-up in de cloud hebt gemaakt. Je kan ze doorbladeren op naam, aanpassingsdatum en grootte. Het zou handig zijn mocht je ook een selectie kunnen maken op basis van het type bestand.

In het luik Bestanden vind je wel een indeling op basis van het type en soort bestand terug. Zo kan er – althans op onze telefoon – gezocht worden op Downloads, Ontvangen bestanden, Apps, Afbeeldingen, Video’s, Audio en Documenten. Hier kan je handmatig doorgaan en verwijderen wat je wil.

Gebruik je een microSD-kaartje dan kan je de bestanden hier ook naar verzetten. Heb je te weinig opslag dan is er ook de optie om de bestanden weg te schrijven naar clouddiensten zoals Drive, OneDrive, Dropbox en andere apps.

Offline bestanden delen

Een andere nieuwigheid binnen Files Go! is de optie om bestanden offline te delen, zo’n beetje de Google-versie van Apple Airdrop. Schakel je deze functie in dan wordt er een hotspot aangemaakt en worden bestanden via Bluetooth verzonden of ontvangen. Beide telefoons moeten uiteraard de app en de functie hebben staan ingeschakeld opdat dit zou werken.

Deel van Android Go

De Files Go! app maakt deel uit van het nieuwe Android Go, een minder zware versie van Android Oreo die hoopt zijn weg te vinden naar budgettoestellen van de verschillende merken. Android Go is minder zwaar en speciaal afgestemd op de mindere specs van deze goedkopere Android-telefoons.

Files Go! is vanaf nu beschikbaar in de Google Play Store en beschikbaar voor wie Android 5.0 of hoger heeft staan.