Fayola: het flexibele draadloze muzieksysteem van Pioneer

De FS-W40 en FS-W50 zijn twee opvallende muzieksystemen met een wel erg strak design. De meegeleverde actieve luidsprekers staan draadloos in verbinding met de basis, en dat levert heel wat flexibiliteit bij de plaatsing op.

Met Fayola zorgt Pioneer voor een nieuwe interpretatie van de klassieke miniketen. Het basisstation is lekker strak, en gemaakt uit een combinatie van aluminium en kunststof. Signalen tussen de luidsprekers en de basis worden draadloos verzonden. Slechts één van de twee luidsprekers moet aangesloten worden op het stroomnet.

En dat opent heel wat mogelijkheden. Op het vlak van de plaatsing maar beide sets kunnen ook makkelijk uitgebreid worden met twee extra actieve luidsprekers waardoor er een surroundsetje ontstaat. De FS-W50 wordt voor dit doeleinde trouwens al standaard met een subwoofer geleverd.

De Fayola muzieksystemen kunnen overweg met muziek van de belangrijkste streamingdiensten zoals Spotify, Deezer en Tidal. De gestreamde muziek mag zelfs in hoge-resolutie zijn tot maximaal 192 kHz/24-bit en DSD128 5,6 MHz.

Verder kan je muziek van internetradiostations afspelen, of van een aangesloten harde schijf. Bovendien is elke muziekbron af te spelen en te streamen naar andere toestellen of luidsprekers in de hele woning, dankzij de ondersteuning voor het multiroom-platform FireConnect.

De bediening verloopt via de meegeleverde afstandsbediening of handiger nog: via de Pioneer Remote app op je smartphone of tablet. Zowel Bluetooth, WiFi als Chromecast zitten standaard ingebouwd.

Bij gebruik als surroundset decodeert Fayola de gekende meerkanaals audioformaten. Bovendien kan de set overweg met de huidige 4K Ultra HD televisies doordat het is voorzien van de nieuwste HDMI-verbinding (60p / 4: 4: 4 / 24bit met HDR). Sluit je een Blu-ray speler op de Fayola’s aan, dan kunnen de beelden zelfs opgeschaald worden naar 4K. Omgekeerd kan je geluid vanaf je tv via HDMI doorsturen naar de luidsprekers van de Fayola.

Prijzen en beschikbaarheid

FS-W40 (1199 euro) en FS-W50 (1499 euro). De optionele FS-SW40 subwoofer is beschikbaar voor 429 euro; de extra satellietluidsprekers kosten 549 euro per paar.

Klik hier om producten in te laden

Reageer