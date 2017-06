Essential Home: uitvinder van Android lanceert eigen smart home speaker

Andy Rubin, die jaren geleden aan de wieg stond van Android, stelt een slimme speaker voor die op een andere manier de smart home gestalte wil geven dan oplossingen van Google, Apple of Amazon.

De Essential Home, zoals de speaker heet, werkt op een gelijkaardige manier als de Amazon Echo, maar is uitgerust met een groot, rond scherm. Het positioneert zich als een centrale hub voor de smart home, en draait op een volledig nieuw besturingssysteem: Ambient OS.

Ambient OS

Ambient OS probeert alvast op een iets slimmere manier om te gaan met de woning dan de concurrentie. Zo wil het OS het gedrag van de bewoners leren en erop anticiperen.

In een blogpost is onder meer te lezen dat er suggesties zullen worden gegeven. Bewoners kunnen die suggesties dan ter harte nemen of weigeren. Zoals de waarschuwing dat er nog een lamp brandt op een tijdstip dat dat eigenlijk zo niet zou mogen zijn.

De aanpak om tot een slimmere woning te komen is dus ietsje anders dan bij Amazon Echo, Apple HomeKit en Google Home. Zo staat de Essential Home open voor alle virtuele assistenten zoals Alexa (Amazon), Siri (Apple), Bixby (Samsung) en Google Assistant. En lijkt volgens ons wel the way to go. Ambient OS is trouwens ook open source, zoals Andy Rubin gisteren zei, en volgt zo hetzelfde pad als Android indertijd.

Ambient OS belooft trouwens heel wat minder een beroep te zullen doen op de ‘cloud’ en zoveel mogelijk van de intelligentie laten draaien op de Essential Home zelf. Hierdoor wil het de privacy vrijwaren en en data van de bewoners lokaal opslaan. Het zal dan ook proberen de toestellen over het thuisnetwerk te controleren.

Interageren met de Essential Home kan op verschillende manieren: via aanraking of via je stem. En hoewel details schaars zijn omdat we enkel kunnen afgaan op marketingmateriaal en renders, lijkt het er op dat de slimme speaker je lampen kan bedienen, muziek kan afspelen en antwoorden kan geven op verschillende vragen.

Reageer