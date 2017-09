Eindelijk groepsabonnement voor Google Play in België en Nederland

Met het nieuw gelanceerde Google Play Family abonnement kunnen voortaan binnen een groep van maximaal vijf gebruikers apps, muziek, films en e-books worden gedeeld.

De benaming Google Play Family is misschien te nauw gekozen. Zo is het perfect mogelijk een abonnement te delen met vrienden, zolang die maar in hetzelfde land wonen.

De samenstelling van de groep is eenmaal per jaar aanpasbaar. Er is nog steeds het principe van het Gezinshoofd, net zoals bij Apple’s iOS, die toestemming moet geven aan anderen binnen het ‘gezin’ vooraleer die iets mogen aankopen.

Google lanceerde de dienst voor de VS al in juli 2016. Apple biedt een soortgelijk familieabonnement al aan sinds 2014.

Activeren doe je via de Google Play Store app. De optie Familie vind je terug in het menu onder Account.

