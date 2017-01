Eerste slimme haarborstel is een feit

Of we het nodig hebben, weten we nog zo niet, maar L’Oréal heeft samen met Withings een haarborstel ontwikkeld die communiceert met jouw smartphone en laat je weten of je op de juiste manier borstelt of niet.

Door middel van bewegingssensoren kan de borstel immers detecteren of jouw techniek beter kan. Bovendien zal het merken of jouw haar droog is of gespleten puntjes heeft. Al deze informatie wordt naar de Hair Coach-app verzonden, die jouw haarkwaliteit quoteert en je tussen de lijnen door ook producten van L’Oréal zal voorstellen.

Of we het hier over een succesverhaal kunnen hebben, valt af te wachten. De borstel moet deze zomer in de winkelrekken liggen en zou een adviesprijs van onder de 200 euro meekrijgen.

