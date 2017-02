Eerste onzichtbare luidspreker voor Monitor Audio (ISE 2017)

Monitor Audio heeft zijn eerste onzichtbare luidspreker aangekondigd. De IV140 kan volledig weggewerkt worden in de muur of plafond en nadien bepleisterd worden.

De luidspreker is breed inzetbaar en geschikt voor home cinema toepassingen, multiroom muziek of achtergrondmuziek in retail en horeca. De luidspreker is goed voor een vermogen van 50W, of 100 bij gebruik van een 80Hz High Pass filter.

Doordat de volledige luidspreker slechts 95mm diep is, is hij makkelijk te installeren in een valse wand. Na inpleistering kan de speaker worden afgewerkt met verf, behang of een andere stof.

Een backbox in MDF moet het geluid van de speaker isoleren en verhinderen dat het doorstraalt naar andere kamers. Het zorgt ook voor een consistente geluidskwaliteit. Enige minpunt is dat de weergave van het laag hierdoor wel begrensd wordt op 75Hz. Bij home cinema toepassingen moet dus zeker een subwoofer worden gebruikt. Desgewenst kan wel de achterzijde worden weggenomen.

Volgens Monitor Audio is er steeds meer vraag naar onzichtbare luidsprekers door architecten en interieurdesigners.

