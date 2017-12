Avengers: Infinity War belooft een kanjer van een film te worden in 2018, met een hele reeks superhelden uit het Marvel universum.

De trailer geeft een mooi voorsmaakje van wat we mogen verwachten. De superhelden moeten het gevecht aangaan met een nieuwe bedreiging: Thanos. Wie we al zeker te zien krijgen zijn: Iron-Man, Dr. Strange, Scarlett Witch, Winter Soldier, Spider-Man, Black Panther, Ant Man, Captain America, Thor, Loko en The Hulk. En dat lijstje is zelfs nog niet volledig.

Avengers: Infinity War komt uit op 4 mei 2018.