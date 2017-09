Eerste films in 4K HDR nu beschikbaar in de Apple iTunes Store

Met de komst van de nieuwe Apple TV 4K zijn ondertussen de eerste films in 4K en 4K HDR verschenen in de iTunes Store. Het aanbod is voorlopig nog erg mager.

Op dit moment zijn er in België 42 films in 4K met HDR beschikbaar. Sommige films zijn compatibel met Dolby Vision, andere films moeten het stellen met gewone HDR.

Recente films zijn onder meer Kong: Skull Island (€ 13,99 met Dolby Vision), Alien: Covenant (€ 13,99 met HDR), The Lego Batman Movie (€ 5,99 met Dolby Vision), Logan (€ 13,99 met HDR) en Fantastic Beasts and Where to Find Them (€ 11,99 met Dolby Vision).

Wonder Woman (€ 13,99 met Dolby Vision) komt uit op 28 september 2017.

Het lijkt er dus op dat 13,99 euro de instapprijs wordt voor recente 4K HDR-films.

Het aanbod aan gewone 4K-films, zonder HDR, is nog beperkter. We tellen slechts 12 films in de iTunes Store. Wie al een film in gewone HD-kwaliteit heeft aangekocht, zal gratis een upgrade krijgen naar een 4K-versie, als die voorhanden is.

De diverse 4K films zijn in de iTunes Store te herkennen aan de tags ‘4K’, ‘HDR’ en ‘Dolby Vision’. Ze kunnen in al hun glorie worden afgespeeld op de nieuwe Apple TV 4K, die vanaf 22 september 2017 beschikbaar is.

