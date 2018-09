Samsung laat er geen gras over groeien bij de lancering van zijn eerste lichting 8K-televisies. De eerste drie televisies zullen al beschikbaar zijn midden oktober. Prijzen starten vanaf 5000 euro voor het 65-inch model.

De Q900R QLED 8K reeks werd vorige week gelanceerd op de IFA 2018. De nieuwe 8K-televisies zijn in België verkrijgbaar in drie schermformaten: 65, 75 en 85 inch.

Het hart van de televisies vormt de nieuwe Quantum Processor 8K, een stevig werkpaard dat zal instaan voor het opschalen van beelden naar de 8K-resolutie (7680 x 4320 pixels). Vandaag is er immers nog geen 8K-content te vinden en is zo’n functie onmisbaar.

In de praktijk zal de processor 4K, Full HD en zelfs SD-beelden opwaarderen naar 8K via een intelligent algoritme en ‘machine learning’. Het maakt daarbij niet uit of je kijkt via een streamingdienst, settopbox, HDMI, USB of mobiele mirroring.

Concreet werkt dat als volgt. Men gaat te rade bij een ingebouwde database waar de aangeboden beelden vergeleken worden met gelijkaardige beelden in een hogere kwaliteit. Afhankelijk van de aangeboden content zullen dan bepaalde bewerkingen worden toegepast om de beeldkwaliteit naar een hoger niveau en de resolutie naar 8K te tillen.

Ook voor audio past Samsung een gelijkaardige strategie toe om de geluidskwaliteit te verbeteren. Kijk je bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd zal het geluid van het publiek bij het maken van een doelpunt een tikje in volume toenemen.

De Samsung Q900R heeft bijkomend een indrukwekkende piekhelderheid van 4000 nits, wat onder meer te danken is aan de ‘Direct Full Array Elite’ achtergrondverlichting, en vertegenwoordigt meer dan 100% van het DCI-P3-kleurvolume. Tot dusver was de maximale waarde van de in de handel verkrijgbare tv’s 2000 nits. Voor Hollywoodproducties ligt de grens momenteel op 4000 nits.

Er is tevens ondersteuning voor de High Dynamic Range-standaard HDR 10+, waar Samsung mee aan de wieg van stond. Deze software optimaliseert de helderheidsniveaus en zorgt voor onberispelijke kleuren en beelden.

Verder herkent en analyseert de tv het aantal aangesloten apparaten, en past de beeldbron en audio-uitgang zo optimaal mogelijk aan. Net zoals bij Samsung’s The Frame, krijgen ook deze 8K-televisies de Ambient Mode. Dat is een functie om de tv naadloos te laten opgaan in het interieur door onder meer een passende screensaver of kunstwerkje op het scherm te tonen.

De richtprijzen bedragen 5000 euro (65 inch), 7000 euro (75 inch) en 15000 euro (85 inch).