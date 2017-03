Een op de twee jonge (ver)bouwers wil slim huis

Een woning die je mobiel kan bedienen en waarmee je zelfs communiceert. De helft van de 25- tot 34-jarigen in België geeft er de voorkeur aan. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau TNS in opdracht van Niko bij 1600 Belgen.

Een vroeger onderzoek toonde aan dat 53,4 procent van de 20-34 -jarigen de smartphone nu al gebruiken om één of meerdere toestellen in hun huis te bedienen.

En Belgen tussen 25 en 64 jaar oud?

33 procent van de Belgen tussen 25 en 64 jaar heeft interesse om slimme technologie te installeren in zijn huis. Bij de Belgen die van plan zijn om in het komende jaar te verbouwen, willen zelfs twee op de drie investeren in huisautomatisering.

Maak je huis slim zonder verbouwingen

Voor wie een slim huis wil, maar geen verbouwplannen heeft bestaat er momenteel een gulden middenweg. Een bestaande woning slimmer maken, kan simpelweg met een slimme schakelaar. Met zo’n schakelaar doe je nog steeds het licht aan en uit, maar ook bedienen met de connected switch app van Niko op een smartphone, tablet of smartwatch behoort tot de mogelijkheden.

Van elke elektrische installatie maak je met zo’n schakelaar van Niko een slimme aan/uit installatie. De slimme schakelaar beperkt zich niet enkel tot verlichting. Denk aan het instellen van een weekschema, zodat de verlichting elke avond om 23 uur dooft. Of de rolluiken die elke avond op hetzelfde uur sluiten.

Reageer