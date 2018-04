Op een event in Madrid eind maart liet LG even achter de schermen kijken van zijn nieuwe tv line-up voor 2018. Het was het eerste grote event dat LG organiseerde voor Europese techjournalisten.

LG begon de voorstelling met enkele cijfers over de televisiemarkt. De trends zijn niet echt verrassend te noemen. Zo groeit video-on-demand en hoewel er veel content op kleinere schermen wordt gekeken, vleien velen zich toch nog steeds neer in de sofa om een film, serie of sportuitzending op een groot scherm te kijken.

Zelfs in deze mobiele wereld blijft volgens LG daarom een rol weggelegd voor de markt van premium tv’s waarbij design en de kijkervaring een belangrijk verkoopsargument vormen.

Verbeteringen op LG OLED TV’s voor 2018 met dank aan Alpha9

Op de bijeenkomst in Madrid konden we van naderbij kennismaken met het assortiment voor 2018, dat voor de eerste maal tijdens de CES in Las Vegas werd voorgesteld. Zo waren de belangrijkste OLED-televisies van LG voor 2008 aanwezig, zoals de C8, E8 en W8. Deze drie televisiereeksen gebruiken allen LG’s nieuwste Alpha9 processor, een stukje hardware dat de beeldkwaliteit van het OLED-paneel opnieuw een schuifje hoger positioneert.

Om de beeldkwaliteit van de nieuwe chip te demonstreren werden we getrakteerd op een vergelijking tussen drie 65-inch OLED-tv’s: de LG E7 uit 2017, de LG E8 voor 2018 en de A1 OLED-tv van Sony. De Alpha9-chip blonk vooral uit in manieren om de ruis te verminderen en de scherpte op te krikken.

Via vier stappen (LG gaf het de naam Quad Step Noise Reduction mee) wordt ruis fel verminderd en krijgen de beelden onder meer een “de-contouring” behandeling. Die functie zit weggestopt in de tv-instellingen: je vindt het terug in de Laag-instelling in het MPEG Noise Reduction submenu.

Met de-contouring bedoelen we de typische kleurbanden of overgangen tussen gradaties van eenzelfde kleur, denk bijvoorbeeld aan de blauwe lucht in scènes. De-contouring treedt vaker op als de kwaliteit van de bron minder is.

Eén andere verbetering binnen de Alpha9 processor is de ‘Object Depth Enhancer’, een manier om een object op het scherm, bijvoorbeeld een persoon, te herkennen en het contrast tussen het object en de achtergrond te verhogen. Daardoor wordt er een beter diepte-effect verkregen.

Het resultaat bij onze demo waren scherpe achtergronden en minder dansende of verdwenen randen bij bewegende objecten.

Nieuw in de ‘Levendig’-modus is een ‘adaptive colour enhancer’ die het beeld een meer gesatureerde uitstraling geeft. We gaan er natuurlijk van uit dat je voor deze modus kiest. Beeldpuristen krijgen er normaal niet mee te maken.

LG heeft ook gewerkt aan een meer accurate weergave van kleuren op de nieuwste OLED-tv’s. Zo maakt men gebruik van een nieuwe kleurentabel die naar eigen zeggen zevenmaal accurater is dan de vorige modellen. Hiervoor werden de look-up tabellen (LUT) – tabellen waaruit men de kleureninfo haalt – uitgebreid van 4193 punten naar liefst 35937 punten. De televisies worden ook al in de fabriek beter gecalibreerd in de modi Cinema, ISF en Technicolor, de drie modi die de beeldpuristen het meest zullen aanspreken.

De Alpha9 gaat voortaan beter om met beweging waardoor er minder judder optreedt bij verschillende content in 24, 25 en 30Hz. De OLED-tv’s van LG kunnen dit jaar ook overweg met High Frame Rate (HFR) aan 100 of 120Hz, afhankelijk van de regio. En in de demo van dansende artiesten of tennis zorgt dat echt wel voor een zeer aangename kijkervaring. Jammer genoeg is het waarschijnlijk nog jaren wachten op enige content die hiermee overweg kan.

De Alpha9-processor maakt ook de menu’s die op de televisie worden getoond iets scherper door aan upscaling te doen.

Super UHD televisies

Zoals gezegd zullen de drie OLED-televisiemodellen E8, W8 en C8 de Alpha9-processor gebruiken. De B8, die voorlopig nog niet in België beschikbaar is, zal een andere processor ingebouwd krijgen, namelijk de Alpha7. Die chip zien we trouwens ook terug op de reeks Super UHD-televisies van LG. De Alpha 7 is niet zo verschillend van de processor van vorige jaar maar voegt wel zaken als autokalibratie en ‘black frame insertion’ toe.

De SUHD-televisies maken niet gebruik van quantum dots zoals bij Samsung maar van nanocellen, die iets kleiner zijn en rechtstreeks op het LCD-scherm worden aangebracht. Doordat er geen filter meer tussen zit zegt LG dat de kleuren puur zijn. De gebruikte LCD-displays zijn ook allen van het IPS-type.

Voor de modellen SK9500 en SK8500 schikt LG de leds via het principe full-array local dimming (afgekort FALD). Via deze techniek is de zwartweergave stukken beter dan een televisie waarbij de leds aan de randen worden gepositioneerd. Het licht kan in verschillende gebieden beter beheerst worden. De typische lichtkolommen die we bij edge lit-leds zien zijn verdwenen. De dimming op de SK9500 is ietsje beter dan die van de SK8500. Een ander verschil is dat de SK8500 ook in de kleinere schermformaat 49-inch te verkrijgen is.

Voor een 75-inch scherm moet je bij de SK8000 zijn, maar dan ben je wel aangewezen op edge lit leds.

Audio: Dolby Atmos

Op audiovlak zullen alle OLED-tv’s én Super UHD tv’s out-of-the-box de mogelijkheid hebben om Dolby Atmos-geluid te decoderen. LG is daardoor nog steeds het enige tv-merk die deze mogelijkheid inbouwt in een tv.

Design

Qua design hanteert LG dit jaar het designethos Unitas bij zijn OLED TV’s. Dat uit zich bij de E8 in een picture-on-glass design. De W8 ziet er identiek uit aan de W7. De C8 heeft een Blade Slim-design.

De Super UHD televisies maken gebruik van het Serenity-designprincipe. In de woorden van LG gaat het om drie basiskenmerken: nadruk op essentie, elegantie en aandacht voor details.

Smart TV met ThinQ AI

LG voegt dit jaar AI-technologie toe aan het smart tv-platform webOS, dat ook compatibel wordt gemaakt met Google Home en Amazon Alexa. Vooral op het vlak van spraakbediening worden flinke stappen gezet.

Wie nog niet zo vertrouwd is met spraakcommando’s krijgt bij het indrukken van de microfoon-knop op de afstandsbediening enkele eenvoudige richtlijnen op het scherm te zien.

De galerij-functie op de OLED-tv’s kent dit jaar uitbreiding: er zijn 46 beelden (vorig jaar 13) waaruit je kan kiezen, en twee videofragmenten.

Wat de instellingen van de tv’s betreft komen er twee extra opties het snelmenu (aan de rechterzijde) vergezellen: Sound Mode (in plaats van Surround dat verhuisd naar een dieper niveau) en Network (die de plek van Safety inneemt).

Bekijk hier de nieuwe televisies van LG