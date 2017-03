DVB tuner klaar voor 4K Ultra HD

Een nieuwe generatie DVB-tuners die overweg kan met onder meer Ultra HD en High Dynamic Range (HDR) is op komst.

Dat maakt dat televisiefabrikanten en makers van set-top boxen de nieuwe tuners kunnen integreren in hun televisies en dat moet voor een betere beeld- en geluidskwaliteit tijdens het televisiekijken zorgen.

De televisie-industrie gebruikt intern de term DVB UHD-1 Fase 2 en die is nu formeel goedgekeurd door de ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

Waar Fase 1 te maken had met de 4K Ultra HD resolutie zet Fase 2 meer in op High Dynamic Range (HDR), hogere framerates (100 of 120 fps) en betere audio zoals Dolby Atmos.

HDR kan zowat elke film of tv-reeks beter maken op het vlak van de beeldkwaliteit. De hogere framerates zijn vooral interessant bij sportuitzendingen zoals voetbal. Daardoor is er minder vervaging van het beeld bij snelle bewegingen. Nu worden nog frame rates van 50 of 60 frames per seconde gebruikt.

HDR kan bijvoorbeeld meegestuurd worden met de nieuwe HDR-standaard HLG, een formaat ontwikkeld door de broadcasters. Zowat alle nieuwe televisies in 2017, en ook die van 2016, zullen compatibel zijn.

Reageer