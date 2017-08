Dubbele en slimme wasmachine LG nu verkrijgbaar in België

De Twin Wash van LG is een wasmachine met twee wastrommels, eentje voor 12 kg wasgoed en een kleinere trommel voor 2 kg. Het moet je in de praktijk heel wat tijd besparen.

Het concept van een dubbele wastrommel is best verrassend maar daarom niet minder interessant. Je kent wel het fenomeen dat een specialer blousje of ander kledingstuk een tijdje ongewassen in de wasmand blijft liggen, door het feit dat de dagelijkse was steeds maar de voorrang blijft krijgen.

Dat is niet langer een probleem voor de Twin Wash. De bovenste wastrommel leent zich uitstekend voor die dagelijkse was maar tegelijkertijd kan je de onderste mini-wastrommel van 2 kg inzetten voor een ander wasprogramma. Zoals eentje voor lingerie of andere delicaat wasgoed. Maar je kan evengoed die paar stukken nu afzonderlijk wassen zonder dat je daarvoor vroeger de volledige wasmachine moest laten draaien.

De wasmachine is trouwens voorzien van andere topfeatures zoals de bekende DirectDrive-motor die de wasmachine een stuk stiller en stabieler maakt. Dat hij ook nog eens extra energiezuinig is (60% beter dan een A+++ label), is mooi meegenomen!

De TrueSteam produceert met zijn stoomgenerator stoom waarmee allergenen en bacteriën voor 99,9 procent worden verwijderd. Ook frist het kleding op en worden kreukels en geuren verminderd. De TurboWash™ zorgt voor een kortere wastijd door het water rechtstreeks op de kleding te sproeien. Zelfs kledingstukken die later worden toegevoegd met de Add Item-functie worden net zo goed schoongemaakt als de overige kledingstukken.

De Twin Wash wasmachine is uitgerust met Wi-Fi waardoor die ook vanaf een afstand kan bediend of gevolgd worden. Je kan er ook het energieverbruik mee opvolgen en op de hoogte gehouden worden van eventuele problemen. En als LG een nieuw wasprogramma ter beschikking stelt kan je dat gewoon downloaden.

De TwinWash-wasmachine is in België verkrijgbaar vanaf de derde week van augustus voor een adviesprijs van 1.999 euro.

