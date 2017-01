DTS Play-Fi: draadloos muziek streamen doorheen de woning en jij kiest zelf de apparatuur

Op zoek naar een audiosysteem dat muziek draadloos doorheen de hele woning streamt? Het aanbod is ondertussen groot maar enkel DTS Play-Fi laat toe verschillende merken en luidsprekers te combineren.

DTS Play-Fi is een muzieksysteem waarmee je draadloos muziek vanaf je computer, smartphone of tablet kan streamen naar audio-apparatuur, en dit in een uitstekende kwaliteit doorheen de hele woning.

Keuzevrijheid van merken en apparatuur

Play-Fi is een open protocol van DTS dat toelaat dat verschillende merken de technologie kunnen gaan verwerken in hun apparatuur. Zo zie je DTS Play-Fi nu al opduiken in tal van apparatuur zoals versterkers, soundbars en luidsprekers, van merken als Anthem, Arcam, Klipsch, McIntosh, Onkyo, Soundcast, Pioneer, SVS en Rotel.

Alle producten die Play-Fi ondersteunen werken bovendien naadloos met elkaar samen. Vanuit eenzelfde app bedien je een soundbar van Onkyo, een draadloze speaker van Pioneer of een Anthem-receiver in je home cinema.

Play-Fi werkt via standaard wifi-, ethernet- en powerlinenetwerken, en ondersteunt streaming via AirPlay, DLNA en Spotify Connect.

Speel muziek af via je smartphone of tablet

Bedienen doe je via de Play-Fi app die beschikbaar is voor iOS, Android, Windows en Kindle Fire.

Via de app speel je muziek af van streamingdiensten als Spotify, Deezer, Qobuz en Tidal, heb je toegang tot duizenden internetradiostations maar ook lokale muziekbestanden op je computer of NAS.

Luisteren naar muziek in hoge resolutie (hi-res audio)

Met de speciale ‘Kritisch Luisteren’-modus kan je hoge resolutie geluidsbestanden (24-bit/192kHz) afspelen zonder nood aan transcoderen of downsampling en zonder het gebruik van kabels.

Koppelen van luidsprekers: stereo of surround naar keuze

Wanneer je een soundbar met Play-Fi label hebt staan, kan je elke combinatie van twee Play-Fi-producten configureren als ‘Surround Links’ en Rechts’ en zo tot een 5.1 surroundopstelling komen.

Het zal in 2017 ook mogelijk worden één enkel DTS Play-Fi eindpunt in te stellen als surroundkanaal links en rechts in een DTS Play-Fi surroundopstelling. Perfect dus voor geschikte versterkers om een set satellietluidsprekers aan te sturen.

Je kan ook twee Play-Fi luidsprekers koppelen, links en rechts, en zo een stereo-opstelling maken.

Multiroom muziek

Vanaf één toestel kan je meerdere zones bedienen, en ook meerdere streams vanaf verschillende bronnen opstarten. Bijvoorbeeld een Spotify-afspeellijst afspelen in je badkamer, terwijl je naar een hi-res audio bestand luistert in de woonkamer. Net zoals bij Sonos dus (met uitzondering van het hi-res gebeuren).

Binnenkort muziek aanvragen met je stem?

Op de CES 2017 liet Klipsch een speaker zien die Amazon Alexa ondersteunt. Met deze persoonlijke assistent kan je met je stem allerlei apparaten in je woning gaan bedienen. En dus ook een liedje afspelen door er even naar te vragen.

Maakt gebruik van je bestaande WiFi-netwerk

Waar een systeem zoals Sonos een eigen netwerk opzet om muziek uit te wisselen, maakt Play-Fi gebruik van je thuisnetwerk, zowel bedraad (ethernet) als draadloos (Wi-Fi). Dit moet dus krachtig genoeg zijn om zowel snelheid als een goede dekking te bieden. Wat als de kids Netflix kijken in 4K en jij op je gemak wil luisteren naar muziek in de allerhoogste hi-res kwaliteit?

Maximaal 16 Play-Fi-producten

Bij Play-Fi staat er niet echt een limiet op het aantal producten en gebruikers, maar DTS adviseert toch niet hoger te gaan dan 8 gebruikers en 16 Play-Fi-producten. Normaal gezien in een gewone thuisomgeving meer dan voldoende.

