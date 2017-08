Draagbare speaker JBL Boombox is nu waterdicht en werkt 24 uur op één batterijlading

JBL heeft zijn tot dusver grootste Bluetooth-speaker uitgebracht. De Boombox is bijna een halve meter lang en daardoor is er plaats voor een stevige batterij van 20000 mAh. Hij maakt zijn debuut tijdens de IFA in Berlijn.

Eén batterijlading is goed voor liefst 24 uur muziek. Door de toevoeging van twee USB-poorten kan je ook mobiele toestellen zoals een smartphone opladen met de Boombox.

Voor de beats zorgen liefst vier actieve luidsprekers en twee baselementen. De hele behuizing van de speaker werd waterdicht gemaakt, goed voor een IPX7 certificatie. De Boombox weegt een stevige 5 kg en is voorzien van een handvat om hem eenvoudig mee te nemen.

Muziek kan je via Bluetooth vanaf je smartphone of tablet draadloos streamen naar de Boombox. Twee toestellen kunnen tegelijkertijd verbonden zijn. Bovendien kan je via JBL Connect+ nog een honderdtal extra speakers draadloos verbinden.

De JBL Boombox kreeg trouwens deze maand een EISA Award als beste mobiele luidspreker.

