Samsung laat weten dat de VL350 en VL550 speakers, getuned door dochterfirma AKG, nu verkrijgbaar zijn. De draadloze luidsprekers ondersteunen muziek in HD en kunnen bediend worden middels een app.

Met ondersteuning voor HD Audio en Distortion Cancelling voor lage tonen zorgen de speakers volgens Samsung voor prachtig geluid, en dit over alle genres heen. De speakers zijn getuned door AKG, wat de geluidskwaliteit een boost moet geven. Het zijn trouwens de eerste producten die voortvloeien uit de overname van Harman.

Door de aanwezigheid van Wi-Fi kunnen de speakers bediend worden via de SmartThings-app van Samsung. Via Bluetooth kan er muziek naar de speakers gestreamd worden. Er is ook een aux-ingang voor de aansluitingen van externe bronnen. Leuk detail: de speakers kunnen tevens gekoppeld worden aan een televisie van Samsung.

Het design is niet alledaags: zo regel je het geluid met een magnetische, verplaatsbare knop die je overal op vastklikt. De twee modellen zijn te verkrijgen in zwart of wit en met een afwerking van hout en aluminium.

Wat is dan het verschil tussen de VL550 en de VL350? De VL550 (499 euro) heeft drie woofers en twee tweeters, terwijl de VL350 (299 euro) het moet stellen met één woofer en één tweeter. De VL550 is met zijn 52 cm breder dan de VL350 die 22 cm breed is. Beide luidsprekers zijn amper 7 cm diep.